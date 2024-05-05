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Sakaryaspor'da Neler Oluyor? Teknik Direktör Tuncay Şanlı ve Kaptan Burak Süleyman ile Yollar Ayrıldı

Sakaryaspor'da Neler Oluyor? Teknik Direktör Tuncay Şanlı ve Kaptan Burak Süleyman ile Yollar Ayrıldı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
05.05.2024 - 23:56

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ligin bitimine bir hafta kala Teknik Direktör Tuncay Şanlı ve takım kaptanlarından Burak Süleyman ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, evinde Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Ligde 3. sırada bulunan ev sahibi, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, evinde Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Ligde 3. sırada bulunan ev sahibi, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

İstanbul temsilcisi, kümede kalma savaşında kritik bir üç puanı hanesine yazdırırken yeşil-siyahlı ekip, ligi 3. olarak bitirip doğrudan play-off finaline gitme şansını riske attı.

İstanbul temsilcisi, kümede kalma savaşında kritik bir üç puanı hanesine yazdırırken yeşil-siyahlı ekip, ligi 3. olarak bitirip doğrudan play-off finaline gitme şansını riske attı.

Alınan şok yenilginin ardından Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ve takım kaptanı Burak Süleyman ile yolların ayrıldığını paylaştı.

Alınan şok yenilginin ardından Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ve takım kaptanı Burak Süleyman ile yolların ayrıldığını paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'

Profesyonel futbolcumuz Burak Süleyman'a yönetim kurulumuzun kararıyla sezon sonuna kadar izin verilmiştir ve mevcut sözleşmesi sonlandırılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.'

Kararların hemen ardından takımın başına Coşkun Demirbakan getirildi 👇

Kararların hemen ardından takımın başına Coşkun Demirbakan getirildi 👇
twitter.com

'Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Coşkun Demirbakan ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Coşkun Demirbakan!'

Sakaryaspor, ligdeki son maçında Kocaelispor'a konuk olacak 👇

Sakaryaspor, ligdeki son maçında Kocaelispor'a konuk olacak 👇

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