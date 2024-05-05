Sakaryaspor'da Neler Oluyor? Teknik Direktör Tuncay Şanlı ve Kaptan Burak Süleyman ile Yollar Ayrıldı
Sakaryaspor'da Neler Oluyor? Teknik Direktör Tuncay Şanlı ve Kaptan Burak Süleyman ile Yollar Ayrıldı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ligin bitimine bir hafta kala Teknik Direktör Tuncay Şanlı ve takım kaptanlarından Burak Süleyman ile yolların ayrıldığını duyurdu.
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1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, evinde Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Ligde 3. sırada bulunan ev sahibi, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
İstanbul temsilcisi, kümede kalma savaşında kritik bir üç puanı hanesine yazdırırken yeşil-siyahlı ekip, ligi 3. olarak bitirip doğrudan play-off finaline gitme şansını riske attı.
Alınan şok yenilginin ardından Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ve takım kaptanı Burak Süleyman ile yolların ayrıldığını paylaştı.
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