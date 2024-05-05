Sakaryaspor'da Neler Oluyor? Teknik Direktör Tuncay Şanlı ve Kaptan Burak Süleyman ile Yollar Ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'

Profesyonel futbolcumuz Burak Süleyman'a yönetim kurulumuzun kararıyla sezon sonuna kadar izin verilmiştir ve mevcut sözleşmesi sonlandırılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.'