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Bülent Uygun'dan Hakem Tepkisi: "Arda Kardeşler'i Bilseydim Taha Akgül'ü Getirirdim"

Bülent Uygun'dan Hakem Tepkisi: "Arda Kardeşler'i Bilseydim Taha Akgül'ü Getirirdim"

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
05.05.2024 - 23:06

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray karşısında planladıkları oyunu ortaya koymadıklarını ifade etti. Uygun, 'Hakem Arda Kardeşler’i bilseydim, Taha Akgül ve Sebahattin Öztürk’ü getirirdim, güreşlere katılırdı. Bütün takdir haklarını oraya verdi' dedi.

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Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor, deplasmanda lider Galatasaray’a 6-1 mağlup oldu.

Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor, deplasmanda lider Galatasaray’a 6-1 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, açıklamasında dikkat çekici ifadelere yer verdi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, açıklamasında dikkat çekici ifadelere yer verdi.

Uygun, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Futbol adına güzel şeyler maalesef veremedik. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Futbol oynamaya çalıştık.

Uygun, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Futbol adına güzel şeyler maalesef veremedik. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Futbol oynamaya çalıştık.

Hakem Arda Kardeşler’i bilseydim, Taha Akgül ve Sebahattin Öztürk’ü getirirdim, güreşlere katılırdı. Bütün takdir haklarını oraya verdi. Oyun düzenimiz bozuldu. Gücümüz de belli. Ondan sonra da Galatasaray golleri attı, tebrik ederim" diye konuştu.

Hakem Arda Kardeşler’i bilseydim, Taha Akgül ve Sebahattin Öztürk’ü getirirdim, güreşlere katılırdı. Bütün takdir haklarını oraya verdi. Oyun düzenimiz bozuldu. Gücümüz de belli. Ondan sonra da Galatasaray golleri attı, tebrik ederim" diye konuştu.

52 yaşındaki teknik adam, açıklamalarının ardından basın toplantısını soru almadan terk etti. "Boşver ne sorusu. Soru almayacağım yavrum.." dedi.

52 yaşındaki teknik adam, açıklamalarının ardından basın toplantısını soru almadan terk etti. "Boşver ne sorusu. Soru almayacağım yavrum.." dedi.

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