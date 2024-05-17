Sadece Tarih Öğretmenleri Full Çekebilecek!
Sadece Tarih Öğretmenleri Full Çekebilecek!
Merak ediyorsanız tarihin derinliklerine bir yolculuk yapmaya ne dersiniz? Bu test, tarihe dair genel bilgi düzeyinizi ölçmek için hazırlandı.
Haydi teste!
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1. Hangi yıl, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak verdiği yıldır?
2. Fransız Devrimi'nin başladığı yıl hangisidir?
3. İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği yıl hangisidir?
4. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık ilan ettiği yıl hangisidir?
5. Osmanlı İmparatorluğu'nun sona erdiği yıl hangisidir?
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6. Berlin Duvarı'nın yıkıldığı yıl hangisidir?
7. ABD'nin Japonya'ya atom bombası attığı yıl hangisidir?
8. Napolyon Savaşları'nın sona erdiği yıl hangisidir?
9. Amerika'nın Hindistan'a ulaştığı yıl hangisidir?
10. İspanya Armadası'nın İngiltere tarafından yok edildiği yıl hangisidir?
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11. Sovyetler Birliği'nin dağıldığı yıl hangisidir?
12. İstanbul'un Fethi hangi yılda gerçekleşmiştir?
13. ABD'nin Vietnam Savaşı'na resmen katıldığı yıl hangisidir?
14. Amerika'nın Apollo 11 ile Ay'a ilk insan gönderdiği yıl hangisidir?
15. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yıl hangisidir?
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