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Sabah Erken Kalkamayanların Bile Anında Yatağından Fırlayarak Enerjik Bir Güne Başlaması İçin 17 Yöntem

Sabah Erken Kalkamayanların Bile Anında Yatağından Fırlayarak Enerjik Bir Güne Başlaması İçin 17 Yöntem

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 09:01

Enerjik bir güne başlamak için yataktan hızla kalkmanın yollarını arayanlar, işte size 17 etkili yöntem! Sabahları uyanmakta zorlananlar, bu yöntemler sayesinde anında yataktan fırlayacak ve güne enerjik bir başlangıç yapacakla

Unutmayın, güne enerjik başlamak, tüm gününüzü olumlu etkiler.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Uyanır uyanmaz birkaç bardak su içiyorum ve hemen beynimi açıyor."

1. "Uyanır uyanmaz birkaç bardak su içiyorum ve hemen beynimi açıyor."

2. "Uyanır uyanmaz tuvalete gitmem gerekiyor ve böylece geri uyayamıyorum."

2. "Uyanır uyanmaz tuvalete gitmem gerekiyor ve böylece geri uyayamıyorum."

'Beyninizi nasıl alıştırırsınız bilmem ama büyü gibi işe yarıyor.'

3. "Uyanır uyanmaz sinirleniyor ve garip bir şekilde beni motive ediyor."

4. "Birden çok alarm saatim var ve böylece hepsini kapatasıya kadar uyanmış oluyorum."

4. "Birden çok alarm saatim var ve böylece hepsini kapatasıya kadar uyanmış oluyorum."

5. "Erken saatler benim için çok değerli çünkü evde kimse olmuyor."

5. "Erken saatler benim için çok değerli çünkü evde kimse olmuyor."

'Bu yüzden herkesten erken kalkıyorum ve gazetemi okuyorum. Böyle sevdiğiniz aktiviteleri günün ilk saatlerine koyarsanız siz de erken kalkabilirsiniz.'

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6. "İşe gitmem gerektiği için başka şansım yok..."

6. "İşe gitmem gerektiği için başka şansım yok..."

'Çözüm olaraksa sabahları bir bardak sıcak kahve ve maden suyu içiyorum. Genelde anında uykumu açıyor.'

7. "Gençken hep öğlene kadar uyurdum ama yaşlandıktan sonra ister istemez erken uyanıyor oldum."

7. "Gençken hep öğlene kadar uyurdum ama yaşlandıktan sonra ister istemez erken uyanıyor oldum."

'İnsan vücudu garip cidden.'

8. "Hayatta mutlu olunca erken kalkmanın daha kolay olduğunu fark ettim."

8. "Hayatta mutlu olunca erken kalkmanın daha kolay olduğunu fark ettim."

9. "Kendime sabah rutini oluşturdum ve genellikle rutinimi takip etmem yeterli oluyor."

10. "Uyanmış olsam da açıkcası kendimde olmuyorum ve beynim otomatik pilotta hareket ediyor."

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11. "Uyanır uyanmaz soğuk bir duş alıyorum ve kendime geliyorum."

11. "Uyanır uyanmaz soğuk bir duş alıyorum ve kendime geliyorum."

12. "Genelde mama isteyen kedim beni erkenden uyandırıyor ve geri uyuyasım gelmiyor."

12. "Genelde mama isteyen kedim beni erkenden uyandırıyor ve geri uyuyasım gelmiyor."

13. "Nasıl açıklarım bilmiyorum ama yeni uyanınca güzel bir kahve içmeyi ve temiz havayı içime çekmeyi seviyorum."

13. "Nasıl açıklarım bilmiyorum ama yeni uyanınca güzel bir kahve içmeyi ve temiz havayı içime çekmeyi seviyorum."

14. "Sırt ağrısıyla uyanıyorum ve genelde oturmadan geçmiyor."

14. "Sırt ağrısıyla uyanıyorum ve genelde oturmadan geçmiyor."

15. "Küçük bir bebeğim var ve beni ağlayarak uyandırıyor."

15. "Küçük bir bebeğim var ve beni ağlayarak uyandırıyor."
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16. "Alarmımı odanın diğer ucuna koyuyorum ve böylece kapatmak için ayağa kalkmam gerekiyor."

16. "Alarmımı odanın diğer ucuna koyuyorum ve böylece kapatmak için ayağa kalkmam gerekiyor."

17. "Hemen uyanmazsam geri uyuyacağımı bildiğimden zorunluluktan uyanıyorum."

17. "Hemen uyanmazsam geri uyuyacağımı bildiğimden zorunluluktan uyanıyorum."

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