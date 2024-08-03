Robot Süpürgenin Yapabildiğine Çok Şaşıracağın 11 Şey

Evet, yanlış duymadınız! Bu robot süpürge hem süpürüyor hem de siliyor. Yani mutfakta yere dökülen o inatçı çay lekeleriyle vedalaşın, çünkü Robot 7000 Serisi onlarla çoktan hesaplaştı bile! Her iki işlevi de aynı anda yerine getirebilmesi sayesinde, yerleriniz hem tozdan arınmış hem de tertemiz parlayacak. “Evdeki temizlikten hiçbir şey anlamıyorum” diyenler bile bu süpürge sayesinde evlerini beş yıldızlı otel odası gibi tertemiz hale getirebilirler!