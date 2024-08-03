Robot Süpürgenin Yapabildiğine Çok Şaşıracağın 11 Şey
Robot Süpürgenin Yapabildiğine Çok Şaşıracağın 11 Şey
Robot süpürgeler hayatımıza girdiğinden beri ev temizliği bir hayli değişti. Peki, bu küçük teknolojik harikaların neler yapabildiğini biliyor musunuz?
İşte karşınızda robot süpürgenin yapabildiğine çok şaşıracağınız 11 şey!
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1. Temizliği programla, gerisini dert etme!
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2. Hem süpür hem de sil!
3. Yüksek emiş gücü!
4. Akıllı haritalama teknolojisi.
5. Mobilyaların altında bile iş başında...
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6. Sessiz ve derinden temizlik!
7. Evcil hayvan tüylerine karşı savaşçı.
8. Akıllı telefon kontrolü...
9. Otomatik şarj ve devam.
10. Toz sensörü!
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