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Robot Süpürgenin Yapabildiğine Çok Şaşıracağın 11 Şey

etiket Robot Süpürgenin Yapabildiğine Çok Şaşıracağın 11 Şey

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 12:31

Robot süpürgeler hayatımıza girdiğinden beri ev temizliği bir hayli değişti. Peki, bu küçük teknolojik harikaların neler yapabildiğini biliyor musunuz?

İşte karşınızda robot süpürgenin yapabildiğine çok şaşıracağınız 11 şey!

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1. Temizliği programla, gerisini dert etme!

Sabah işten çıkarken 'Evi süpüreceğim' derdine son! Robot süpürgenizi bir kez programladınız mı, evinizin temizliği konusunda hiçbir şey düşünmenize gerek kalmaz. Sabah kahvenizi yudumlarken ya da patili dostunuzla sahilde keyifli bir yürüyüş yaparken, bu küçük süpürge sizin yerinize evde hummalı bir temizlik faaliyeti yürütüyor olacak. Tek yapmanız gereken, telefonunuzdan birkaç dokunuşla süpürgeyi programlamak. Geri kalan her şey bu harika teknolojiye emanet.

2. Hem süpür hem de sil!

Evet, yanlış duymadınız! Bu robot süpürge hem süpürüyor hem de siliyor. Yani mutfakta yere dökülen o inatçı çay lekeleriyle vedalaşın, çünkü Robot 7000 Serisi onlarla çoktan hesaplaştı bile! Her iki işlevi de aynı anda yerine getirebilmesi sayesinde, yerleriniz hem tozdan arınmış hem de tertemiz parlayacak. “Evdeki temizlikten hiçbir şey anlamıyorum” diyenler bile bu süpürge sayesinde evlerini beş yıldızlı otel odası gibi tertemiz hale getirebilirler!

3. Yüksek emiş gücü!

3. Yüksek emiş gücü!

Halının köşesinde saklanan o kırıntılar? Merak etme, bu süpürge onları affetmez. Güçlü emiş gücüyle bütün o minik düşmanlar tarihe karışacak. Yani “Bugün halıları silkelemek lazım” derdine elveda! Güçlü motoru ve gelişmiş emiş teknolojisi sayesinde, en zorlu kirleri ve tozları bile kolayca yakalar. İster halınızın derinliklerinde gizlenmiş kırıntılar olsun, ister koltuk altlarına birikmiş tozlar, bu süpürgenin üstün emiş gücüyle hepsi bir çırpıda temizlenir.

4. Akıllı haritalama teknolojisi.

Evinizin krokisini çıkarıyor, her köşeyi, her bucak bilir! Yani temizlik konusunda asla yönünü şaşırmaz. “O köşe mi temizlenmişti acaba?” gibi dertlere son. Akıllı haritalama teknolojisi sayesinde evin her yeri pırıl pırıl. İlk kullanımda evinizin haritasını çıkaran bu süpürge, sonraki temizliklerde nerede olduğunu ve nereye gitmesi gerektiğini hatırlayarak işleri hızla tamamlar. Siz de rahatça arkanıza yaslanıp temizlik işinin nasıl bu kadar kolaylaştığını hayretle izleyebilirsiniz.

5. Mobilyaların altında bile iş başında...

5. Mobilyaların altında bile iş başında...

Normalde mobilyaların altını temizlemek için bazen o mobilyaları hareket ettirmek zorunda kalıyoruz, değil mi? Ama bu robot süpürge, incecik tasarımıyla her yere sığar, mobilyaların altına bile. Senin yerine oraları bile temizler! İster koltuğun altı olsun, ister yatak bazasının altı, bu süpürge ince yapısı sayesinde en ulaşılmaz yerlere bile girer ve tüm tozları yok eder.

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6. Sessiz ve derinden temizlik!

6. Sessiz ve derinden temizlik!

Temizlik yaparken gürültü yapmaz. Sessiz çalışır, böylece televizyon izlerken ya da uyurken bile temizliği sürdürebilir. Yani patili dostun da bu temizlik seanslarından korkmayacak, hatta belki oyun arkadaşı bile sanacak! Gece geç saatte temizlik yapmanız gerektiğinde bile kimseyi rahatsız etmeden işini tamamlar. Aynı zamanda, misafirleriniz varken süpürgenin sesinden rahatsız olmadan sohbetinize devam edebilirsiniz. Philips Robot 7000 Serisi’nin bu sessiz yeteneğiyle evinizde temizlik artık çok daha huzurlu.

7. Evcil hayvan tüylerine karşı savaşçı.

Patili dostların varsa, onların tüylerinin evin dört bir yanına nasıl yayıldığını bilirsin. İşte bu robot süpürge, evcil hayvan tüyleriyle başa çıkmak için özel olarak tasarlandı. Yani artık patili dostunla evde rahatça sarılabilirsin! Güçlü fırçaları ve yüksek emiş gücü sayesinde, evin her köşesinde birikmiş tüyleri hızlıca temizler. Böylece hem eviniz temiz kalır hem de alerjisi olanlar için daha sağlıklı bir ortam yaratılmış olur. Tüyler konusunda endişelenmek tarih oldu!

8. Akıllı telefon kontrolü...

Telefonundan kontrol et, anlık bildirimlerle süpürgenin nerede olduğunu gör. Evet, yanılmadınız! Nerede olursan ol, süpürgenin temizleme işlemlerini kolayca yönetebilirsin. “Temizlik yapıldı mı?” endişesi sona erdi! İster işte olun, ister tatilde, süpürgenizi uzaktan kontrol edebilir ve eve döndüğünüzde temiz bir ortamla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca, uygulama üzerinden anlık bildirimler alarak süpürgenin ne zaman bitirdiğini ya da şarjı bittiğinde ne yaptığını öğrenebilirsiniz.

9. Otomatik şarj ve devam.

Bataryası bittiğinde kendi kendine şarj istasyonuna döner, şarj olur ve kaldığı yerden temizliğe devam eder. O işine, biz keyfimize bakalım! Bu akıllı özellik sayesinde, temizlik işinin yarıda kalması gibi bir sorun yaşamazsınız. Süpürgeniz, şarjı bittiğinde otomatik olarak şarj istasyonuna döner ve tam dolduğunda temizliğe kaldığı yerden devam eder. Böylece her zaman tam ve eksiksiz bir temizlik elde edersiniz.

10. Toz sensörü!

Evin hangi köşesinin daha kirli olduğunu kendi kendine anlar ve ekstra çaba sarf eder. Yani akıllı, gerçekten çok akıllı! Evin en kirli yerlerini bile kolayca bulur ve temizler. Bu sensör sayesinde, temizlik sırasında en çok kirlenen alanlara daha fazla zaman harcar ve derinlemesine temizlik sağlar. Böylece, gözle görülmeyen toz ve kir bile süpürgenin dikkatinden kaçmaz. Evinizin her köşesi tertemiz ve hijyenik olur.

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11. Çok katlı haritalama...

11. Çok katlı haritalama...

Her katın haritasını hafızasında tutar ve her katı kusursuzca temizler.  Evinizin her katında ayrı ayrı temizlik yapmak yerine, tek bir süpürgeyle tüm katları temizlemek artık mümkün. Bu sayede zamandan tasarruf edersiniz ve eviniz her zaman tertemiz kalır.

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