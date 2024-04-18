Rezervlerde Artış Görüldü: KKM Frenden Ayağını Çekmezken, Döviz de Azaldı
Rezervlerde Artış Görüldü: KKM Frenden Ayağını Çekmezken, Döviz de Azaldı
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KKM hesaplarında düşüş bayram haftasında sınırlı kaldı.
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3 milyar 171 milyon dolar azaldı.
TCMB döviz rezervleri artış gösterdi.
Resmi Rezerv Varlıkları, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 azalarak 123,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
TCMB net rezervleri 20,9 milyar dolara çıktı.
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