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Rezervlerde Artış Görüldü: KKM Frenden Ayağını Çekmezken, Döviz de Azaldı

Rezervlerde Artış Görüldü: KKM Frenden Ayağını Çekmezken, Döviz de Azaldı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.04.2024 - 15:47

KKM hesaplarında düşüş bayram haftasında sınırlı kalırken, yurt içinde vatandaşların döviz mevduatı da azaldı. TCMB döviz rezervleri artış gösterirken, net rezervler de arttı.

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KKM hesaplarında düşüş bayram haftasında sınırlı kaldı.

KKM hesaplarında düşüş bayram haftasında sınırlı kaldı.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar Ramazan Bayramı tatilinin de araya girmesi nedeniyle geride kalan hafta sadece 4 milyar 141 milyon dolar gibi sınırlı bir düşüş gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 274,3 milyar TL'den 2 trilyon 270,1 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 12 trilyon 884,5 milyar TL'den 12 trilyon 897,2 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 15 trilyon 409,3 milyar TL'den 15 trilyon 594,6 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 613,8 milyar TL'den 1 trilyon 617,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 389,7 milyar TL'den 1 trilyon 407,3 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 198,9 milyar TL'den 199,9 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler Ramazan Bayramı nedeniyle 9 Nisan ile biten iki günlük kısa haftayı kapsıyor.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3 milyar 171 milyon dolar azaldı.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3 milyar 171 milyon dolar azaldı.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3 milyar 171,30 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 183 milyar 647,50 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Nisan ile sona eren haftada 180 milyar 476,20 milyon dolara geriledi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 475,30 milyon dolar azalarak 111 milyar 32,80 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 695,90 milyon dolar düşüşle 69 milyar 443,40 milyon dolara geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 4 milyar 580 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 718 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 861 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB döviz rezervleri artış gösterdi.

TCMB döviz rezervleri artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri üst üste 11 hafta süren düşüşünü tamamladı ve 3 milyar 745 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, 5 Nisan itibarıyla toplam rezervler 123 milyar 126 milyon dolardan, 126 milyar 871 milyon dolara çıktı.

Brüt rezervler 1 milyar 445 dolar artarak 68 milyar 748 milyon dolardan 70 milyar 193 milyon dolara yükseldi. 

Aynı dönemde altın rezervleri artışını sürdürdü ve 2 milyar 300 milyon dolar yükselerek 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara geldi. 

Bir önceki hafta 15 milyar 455 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 4 milyar 294 milyon dolar artarak 19 milyar 749 milyon dolara çıktı.

Resmi Rezerv Varlıkları, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 azalarak 123,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Resmi Rezerv Varlıkları, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 azalarak 123,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 14,4 azalarak 61,3 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 10,0 artarak 54,4 milyar dolar oldu.

TCMB'nin açıklamasında şu bilgiler verildi:

'Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 7,7 azalarak yaklaşık 48,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu tutarın yaklaşık 39,6 milyar ABD doları anapara, 8,7 milyar ABD doları faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 81,0 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 34,8 milyar ABD doları bir ay vadelidir.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 5,2 artarak 52,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.'

TCMB net rezervleri 20,9 milyar dolara çıktı.

TCMB net rezervleri 20,9 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri 12 Nisan itibarıyla bir haftalık dönemde 1,2 milyar dolar arttı.

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, 5 Nisan haftasında 19 milyar 749 milyon dolar olan net rezervler, 12 Nisan haftasında 20 milyar 925 milyon dolara çıktı.

Net rezervler böylece 22 Mart'ta gördüğü 15 milyar 206 milyon dolar olan yılın en düşük seviyesinden 3 haftada 5 milyar 719 milyon dolar yukarı geldi.

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