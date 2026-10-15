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Reklamlar Casusluk İçin Kullanıldı: İsrailli Discover-Tech 120 Bin Siteye Ulaştı

Reklamlar Casusluk İçin Kullanıldı: İsrailli Discover-Tech 120 Bin Siteye Ulaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.10.2026 - 17:34
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İsrailli dijital reklam ajansı Discover-Tech hakkında iki ayrı araştırma kuruluşu rapor yayımladı. Kanada merkezli siber güvenlik araştırma grubu Citizen Lab ile New York merkezli reklam güvenliği şirketi Confiant'ın bulgularına göre ajansın reklamları 120 binden fazla internet sitesine ve 75 bin uygulamaya ulaştı. Raporlar, bu reklamların internet kullanıcılarını takip etmek ve cihazlarına sızılmasına yardımcı olmak amacıyla kullanıldığını bildirdi.

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Candiru'ya reklam platformlarının kapısı açıldı.

Candiru'ya reklam platformlarının kapısı açıldı.

Citizen Lab ve Confiant'ın ayrı ayrı yayımladığı raporlara göre Discover-Tech, İsrail merkezli ve ABD hükümetinin kara listesine aldığı casus yazılım şirketi Candiru'ya erişim sağladı. Diğer İsrailli gözetim şirketleri de aynı imkandan yararlandı ve bu erişim Google, Comcast ve Yandex gibi şirketlerin reklam platformlarını kapsıyordu. Raporlar, uzun süredir gizlilik tartışmalarının odağında bulunan çevrimiçi reklamcılığın geniş çaplı casusluk faaliyetlerine de zemin hazırlayabildiğini gösterdi.

Reklamlar telefon ve kulaklık gibi görünüyordu.

Reklamlar telefon ve kulaklık gibi görünüyordu.

Citizen Lab'in raporuna göre Discover-Tech'in içerikleri çoğu zaman telefon ya da kablosuz kulaklık gibi sıradan ürünlerin reklamı olarak görünüyordu. Çeşitli ortaklıklar üzerinden dağıtılan bu reklamlar 120 binden fazla internet sitesinde ve 75 bin uygulamada yayımlandı. Araştırmacılar, bu sitelere giren ya da uygulamaları kullanan kişilerin Discover-Tech tarafından tespit edilip izlenebildiğini belirtti.

Reklamın tek bir sitede yüklenmesi yetiyordu.

Reklamın tek bir sitede yüklenmesi yetiyordu.

Rapora göre kullanıcıların izlenmesi için reklamın yalnızca bir internet sitesinde yüklenmesi yeterli olabiliyordu. Bazı akıllı telefon kullanıcılarının telefon numaralarının da elde edilmeye çalışıldığı aktarıldı. Citizen Lab ve Confiant, bazı reklamların kullanıcıların cihazlarına Candiru'ya ait casus yazılımların yerleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanıldığını bildirdi.

Günde en az 10 milyon reklam yayımlandı.

Günde en az 10 milyon reklam yayımlandı.

Confiant'ın kurucu ortağı Jerome Dangu, Discover-Tech'in dünya genelinde günde en az 10 milyon reklam yayımladığını söyledi. Dangu'ya göre şirketin kullandığı ve çerez eşleştirme olarak bilinen veri paylaşımı yöntemleri, kişilerin reklamların doğrudan ulaştığı alanların ötesinde de takip edilmesini sağladı. Dangu etkilenen kişi sayısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Çok büyük olasılıkla yüz milyonlarca insan Discover-Tech'in faaliyetlerinden etkilenmiş olacak.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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