Reklamlar Casusluk İçin Kullanıldı: İsrailli Discover-Tech 120 Bin Siteye Ulaştı

Citizen Lab'in raporuna göre Discover-Tech'in içerikleri çoğu zaman telefon ya da kablosuz kulaklık gibi sıradan ürünlerin reklamı olarak görünüyordu. Çeşitli ortaklıklar üzerinden dağıtılan bu reklamlar 120 binden fazla internet sitesinde ve 75 bin uygulamada yayımlandı. Araştırmacılar, bu sitelere giren ya da uygulamaları kullanan kişilerin Discover-Tech tarafından tespit edilip izlenebildiğini belirtti.