Reklamlar Casusluk İçin Kullanıldı: İsrailli Discover-Tech 120 Bin Siteye Ulaştı
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İsrailli dijital reklam ajansı Discover-Tech hakkında iki ayrı araştırma kuruluşu rapor yayımladı. Kanada merkezli siber güvenlik araştırma grubu Citizen Lab ile New York merkezli reklam güvenliği şirketi Confiant'ın bulgularına göre ajansın reklamları 120 binden fazla internet sitesine ve 75 bin uygulamaya ulaştı. Raporlar, bu reklamların internet kullanıcılarını takip etmek ve cihazlarına sızılmasına yardımcı olmak amacıyla kullanıldığını bildirdi.
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Candiru'ya reklam platformlarının kapısı açıldı.
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Reklamlar telefon ve kulaklık gibi görünüyordu.
Reklamın tek bir sitede yüklenmesi yetiyordu.
Günde en az 10 milyon reklam yayımlandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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