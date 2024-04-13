Rehber Meleğinin Sana Bir Mesajı Var!
Rehber Meleğinin Sana Bir Mesajı Var!
Koruyucu meleğinizin size mesajı ne, öğrenmek için haydi teste!
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Hislerine güven ve bir melek kartı seç!
"Her ne yaşıyorsan yoluna devam et. Sen cesaretini topla, ben dışarıda senin için fırsatlar yaratacağım."
Ben huzur meleğiyim. Sana yeni sükunet ve düzgün bir yol getiriyorum.
Kendinde ve başkalarında karşılaştığın fiziksel sıkıntıları iyileştirmene yardım ediyorum. Sen de benim gibi bir şifacısın.
Yaşamında bir döngünün sonundasın. Seni rahatlatmaları ve bir sonraki adımına yönlendirmeleri için meleklerinden yardım iste, mutluluk şimdi seni bekliyor.
Dikkatli olmak gerekiyor. Daha ileri gitmeden önce bu durumu derinlemesine gözden geçir.
Ben bolluk meleğiyim. İhtiyacın olan parayı alacaksın ve bunun nasıl olacağından Tanrı sorumlu. İnancını koru.
Lütfen güvensizliklerin seni engellemesine izin verme. Ben sana yardım edeceğim.
Ruhsal yeteneklerinin çalışma, dua ve meditasyon yoluyla açılmasına izin ver.
Yanındayım, hayatında ilahi yaşam amacın üzerinde çalışmana yardım edecek değişiklikleri yapman için sana cesaret veriyorum.
Hayır, koşullar şu anda uygun değil. Bekle veya öteki seçenekleri araştır; ve meleklerden sana yardım etmelerini, seni yönlendirmelerini ve rahatlatmalarını iste
Tam şu anda neyi arzuluyorsun? Onu gözünde canlandır, olsun.
En iyisini hak ediyorsun! Hayallerin ve arzularınla yıldızlara ulaş ve ödün verme.
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