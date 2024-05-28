Refah'ta Öldürülen Bir Çocuğun Yazdığı Vasiyet Mektubu

Google ile yapılan çeviriye göre, mektubun çevirisi ise şu şekilde;

Yiyecek ve içecek olmadan zor günler geçirdik ve genç yaşıma rağmen saçlarımı ağartan bir kuşatma yaşadık. Allah sizi affetmesin ve sizi bağışlamasın.

Vallahi 7 kat göğü yaratana (Allah’a) sizi şikayet edeceğim.

Affına sığınıyorum anne, seni çok seviyorum, (bu dünyadan) ayrılığım için üzülme.

Mısır, Yemen, Ürdün, Cezayir, Libya, Lübnan, Tunus, Sudan, Somali ve Malezya halklarına ve bizi destekleyen tüm halklara mektubumdur. Kendi hâline terkedilen gazze size emanettir. Unutulan gazze size emanettir.

Size yemin ederim ki, ve size vasiyet ederim ki, ben sizi çok seviyorum… Bizi yüzüstü bırakmayacağınıza inanıyorum.

Mektubumu bulan herkes, onu paylaşsın. Ben Allah’ın izniyle (insaallah) şehidim.

Muhammed Abdulkadir el-Huseyni