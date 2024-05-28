Refah'ta Öldürülen Bir Çocuğun Yazdığı Vasiyet Mektubu
Refah'ta Öldürülen Bir Çocuğun Yazdığı Vasiyet Mektubu
İsrail'in savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentindeki Filistinlilere hava saldırısı düzenledi. İnsanlık dramının yaşandığı Refah bölgesinde, masum insanlar hayatını kaybetti.
Filistin paylaşımları yapan bazı sosyal medya hesaplarında, Refah'ta öldürülen bir çocuğun yazmış olduğu söylenen vasiyet paylaşıldı.
Kaynak: Instagram
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İsrail, Refah kentinde çadırlarda yaşayan Filistinlileri bombaladı.
Saldırıda en az 40 Filistinli yanarak can verirken İsrail yeni bir saldırıda daha bulundu.
Neredeyse bütün dünya ise İsrail'i protesto etmeye başladı. Birçok ülkede protestolar düzenlendi, sosyal medyada kullanıcıları tepkilerini göstermeye başladı.
"Eğer ölürsem veya savaşta şehid olursam, bizi yüzüstü/yardımsız bırakan Arap liderlerini asla affetmeyeceğim..."
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gülücük atıp duranlar siz ruh hastası mısınız, nasıl bir vicdansızlık bu benim kafam almıyor
ha kemalist olup islam diniyle buyuyecek kundaktaki bebegi istememissin ha israil gibi oldurmussun. ne fark eder? iste bu gulucukler o dogmalarin eseri. hala... Devamını Gör
devlet su gulucuk atanlara iyi bir ders vermeli diyorum.
:D :D :D :D :D
Filistinlilere uzulecegimize kendi derdimize yanalim. Ulkece onca yabanci var ve sayilari yuksek dogum oranlariyla artiyor. Bugun filistinin yasadiklarini be... Devamını Gör
yok biz filistine cozum bulmak istemekteyiz once.