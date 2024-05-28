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Refah'ta Öldürülen Bir Çocuğun Yazdığı Vasiyet Mektubu

Refah'ta Öldürülen Bir Çocuğun Yazdığı Vasiyet Mektubu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.05.2024 - 22:57

İsrail'in savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentindeki Filistinlilere hava saldırısı düzenledi. İnsanlık dramının yaşandığı Refah bölgesinde, masum insanlar hayatını kaybetti. 

Filistin paylaşımları yapan bazı sosyal medya hesaplarında, Refah'ta öldürülen bir çocuğun yazmış olduğu söylenen vasiyet paylaşıldı.

Kaynak: Instagram

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İsrail, Refah kentinde çadırlarda yaşayan Filistinlileri bombaladı.

İsrail, Refah kentinde çadırlarda yaşayan Filistinlileri bombaladı.

İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

Kampa en az 8 roketle saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Saldırıda en az 40 Filistinli yanarak can verirken İsrail yeni bir saldırıda daha bulundu.

Saldırıda en az 40 Filistinli yanarak can verirken İsrail yeni bir saldırıda daha bulundu.

28 Mayıs'da yapılan saldırının ardından ilk incelemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Neredeyse bütün dünya ise İsrail'i protesto etmeye başladı. Birçok ülkede protestolar düzenlendi, sosyal medyada kullanıcıları tepkilerini göstermeye başladı.

Neredeyse bütün dünya ise İsrail'i protesto etmeye başladı. Birçok ülkede protestolar düzenlendi, sosyal medyada kullanıcıları tepkilerini göstermeye başladı.

Filistin'e dair güncellemeler paylaşan bir sosyal medya hesabında ise Refah bölgesinde öldürülen bir çocuğun kaleme aldığı söylenen bir mektup paylaşıldı.

"Eğer ölürsem veya savaşta şehid olursam, bizi yüzüstü/yardımsız bırakan Arap liderlerini asla affetmeyeceğim..."

"Eğer ölürsem veya savaşta şehid olursam, bizi yüzüstü/yardımsız bırakan Arap liderlerini asla affetmeyeceğim..."

Google ile yapılan çeviriye göre, mektubun çevirisi ise şu şekilde;

Yiyecek ve içecek olmadan zor günler geçirdik ve genç yaşıma rağmen saçlarımı ağartan bir kuşatma yaşadık. Allah sizi affetmesin ve sizi bağışlamasın.

Vallahi 7 kat göğü yaratana (Allah’a) sizi şikayet edeceğim.

Affına sığınıyorum anne, seni çok seviyorum, (bu dünyadan) ayrılığım için üzülme.

Mısır, Yemen, Ürdün, Cezayir, Libya, Lübnan, Tunus, Sudan, Somali ve Malezya halklarına ve bizi destekleyen tüm halklara mektubumdur. Kendi hâline terkedilen gazze size emanettir. Unutulan gazze size emanettir.

Size yemin ederim ki, ve size vasiyet ederim ki, ben sizi çok seviyorum… Bizi yüzüstü bırakmayacağınıza inanıyorum.

Mektubumu bulan herkes, onu paylaşsın. Ben Allah’ın izniyle (insaallah) şehidim.

Muhammed Abdulkadir el-Huseyni

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Deniz

gülücük atıp duranlar siz ruh hastası mısınız, nasıl bir vicdansızlık bu benim kafam almıyor

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ha kemalist olup islam diniyle buyuyecek kundaktaki bebegi istememissin ha israil gibi oldurmussun. ne fark eder? iste bu gulucukler o dogmalarin eseri. hala... Devamını Gör

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devlet su gulucuk atanlara iyi bir ders vermeli diyorum.

Yaşar

:D :D :D :D :D

muhammed kurşunlu

Filistinlilere uzulecegimize kendi derdimize yanalim. Ulkece onca yabanci var ve sayilari yuksek dogum oranlariyla artiyor. Bugun filistinin yasadiklarini be... Devamını Gör

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yok biz filistine cozum bulmak istemekteyiz once.