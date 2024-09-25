'Rain Master' Lakaplı Efsane Formula 1 Pilotu Michael Schumacher’i Yakından Tanıyalım

Michael Schumacher, Almanya’nın küçük bir kasabası olan Hürth’te dünyaya geldi. 3 Ocak 1969 tarihinde doğan bu küçük çocuğun, tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir sporun efsanesi olacağını kim tahmin edebilirdi ki?

Aynı zamanda Schumi olarak bilinen efsane pilot, genç yaşlardan itibaren yarışlara olan tutkusuyla dikkat çekiyordu. Karting pistlerindeki başarılı performansı sayesinde büyük takımların radarına girmeye başlamıştı bile.