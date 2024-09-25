'Rain Master' Lakaplı Efsane Formula 1 Pilotu Michael Schumacher’i Yakından Tanıyalım
'Rain Master' Lakaplı Efsane Formula 1 Pilotu Michael Schumacher’i Yakından Tanıyalım
Michael Schumacher, hayatında hiç Formula 1 izlememiş kişilerin bile adını bir kez olsun duyduğu bir efsane… Peki, onu bu kadar özel kılan neydi? Gelin, spor tarihinin en büyük ikonlarından biri olan Schumacher’in geçmişine ve başarılarla dolu kariyerine kısaca göz atalım.
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Küçük Bir Kasabadan Dünyanın Zirvesine
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Benetton'dan Ferrari'ye Zaferlerle Dolu Yolculuk
Kariyerinin Dönüm Noktası: Ferrari
Ferrari’ye Takviye Kuvvet
Ferrari'ye Gitmek Büyük Riskti ama Schumi Risk Almaktan Çekinmedi
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Rain Master Olarak Anılmaya Başladı
Sakatlık Bile Onu Durduramadı
Üst Üste 5 Şampiyonluk
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