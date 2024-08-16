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Rahatlığıyla Ünlenen Crocs Terliklerin Logosu Neden Timsah?

Rahatlığıyla Ünlenen Crocs Terliklerin Logosu Neden Timsah?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.08.2024 - 17:38

Crocs terlikler, özellikle rahat kullanımı açısından bütün dünyada pek bi' meşhur. Bugüne kadar birçok badireler atlatan Crocs markası, bugün milyon dolarlık bir şirket konumunda. Peki milyonlarca kişinin giydiği bu koca terliklerin logosu neden bir timsah? Hiç merak etmiş miydiniz?

Aslında çok mantıklı bir sebebi var!

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Bazılarının tuvalet terliğine benzettiği, bazılarının ise bayılarak giydiği Crocs terliklerin dünyada büyük başarıya ulaştığını inkar edemeyiz.

Bazılarının tuvalet terliğine benzettiği, bazılarının ise bayılarak giydiği Crocs terliklerin dünyada büyük başarıya ulaştığını inkar edemeyiz.

Oldukça basit bir tasarımla bütün dünyaya yayılan Crocs, özellikle rahat kullanımı ve hafif malzemesi sayesinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Öyle ki Margot Robbie, Justin Bieber, Nicki Minaj başta olmak üzere pek çok ünlü de günlük hayatında Crocs giymeyi tercih ediyor.

Öyle ki Margot Robbie, Justin Bieber, Nicki Minaj başta olmak üzere pek çok ünlü de günlük hayatında Crocs giymeyi tercih ediyor.

Her geçen gün de Crocs'un işbirliği yaptığı markalar çoğalıyor, Crocs'ları süslemek için aksesuarlar üretiliyor...

Peki bugünlerde bu denli meşhur olan Crocs'un tasarımının, ilk olarak kurucu ortakları tarafından 'çirkin' bulunduğunu biliyor muydunuz?

Peki bugünlerde bu denli meşhur olan Crocs'un tasarımının, ilk olarak kurucu ortakları tarafından 'çirkin' bulunduğunu biliyor muydunuz?

"Peki nasıl oldu da Crocs tasarımı bu denli meşhur oldu?" derseniz, burada anlatmıştık;

Crocs'un ismi de logosu da timsahtan (crocodile) geliyor. Timsahın seçilme sebebi ise Crocsların da tıpkı timsahlar gibi hem karaya hem de suya uygun olması!

Crocs'un ismi de logosu da timsahtan (crocodile) geliyor. Timsahın seçilme sebebi ise Crocsların da tıpkı timsahlar gibi hem karaya hem de suya uygun olması!

Suda ve karada kolayca geçiş yapabilen amfibi timsahlar, Crocs'un hem rahat hem de dayanıklı tasarımına ilham olmuş anlayacağınız.

Ayrıca Crocs terliklere yandan baktığınızda tasarımın da bir timsahı andırdığını fark edebilirsiniz.

Ayrıca Crocs terliklere yandan baktığınızda tasarımın da bir timsahı andırdığını fark edebilirsiniz.

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