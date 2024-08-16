Rahatlığıyla Ünlenen Crocs Terliklerin Logosu Neden Timsah?
Rahatlığıyla Ünlenen Crocs Terliklerin Logosu Neden Timsah?
Crocs terlikler, özellikle rahat kullanımı açısından bütün dünyada pek bi' meşhur. Bugüne kadar birçok badireler atlatan Crocs markası, bugün milyon dolarlık bir şirket konumunda. Peki milyonlarca kişinin giydiği bu koca terliklerin logosu neden bir timsah? Hiç merak etmiş miydiniz?
Aslında çok mantıklı bir sebebi var!
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Bazılarının tuvalet terliğine benzettiği, bazılarının ise bayılarak giydiği Crocs terliklerin dünyada büyük başarıya ulaştığını inkar edemeyiz.
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Öyle ki Margot Robbie, Justin Bieber, Nicki Minaj başta olmak üzere pek çok ünlü de günlük hayatında Crocs giymeyi tercih ediyor.
Peki bugünlerde bu denli meşhur olan Crocs'un tasarımının, ilk olarak kurucu ortakları tarafından 'çirkin' bulunduğunu biliyor muydunuz?
Crocs'un ismi de logosu da timsahtan (crocodile) geliyor. Timsahın seçilme sebebi ise Crocsların da tıpkı timsahlar gibi hem karaya hem de suya uygun olması!
Ayrıca Crocs terliklere yandan baktığınızda tasarımın da bir timsahı andırdığını fark edebilirsiniz.
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