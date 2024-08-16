Rahatlığıyla Ünlenen Crocs Terliklerin Logosu Neden Timsah?

Crocs terlikler, özellikle rahat kullanımı açısından bütün dünyada pek bi' meşhur. Bugüne kadar birçok badireler atlatan Crocs markası, bugün milyon dolarlık bir şirket konumunda. Peki milyonlarca kişinin giydiği bu koca terliklerin logosu neden bir timsah? Hiç merak etmiş miydiniz?

Aslında çok mantıklı bir sebebi var!