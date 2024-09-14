Profesör Emrah Safa Gürkan'dan Özel Okullar Üzerinden 'Milyonluk Cahil' Eleştirisi
Profesör Emrah Safa Gürkan'dan Özel Okullar Üzerinden 'Milyonluk Cahil' Eleştirisi
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Okullar açıldı, yeni eğitim öğretim dönemi velilere masraflarıyla birlikte geldi.
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"İyi eğitim" kavramı şu günlerde sorgulanırken pek çok veli de çocuğunu özel okullara göndermek istiyor, çocuğunun "en iyi" eğitimi almasını diliyor.
Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Emrah Safa Gürkan da son YouTube videosunda eğitim konularına parmak bastı.
"Kaliteli eğitim için bir milyon lira özel okula para veren adamın evinde kitap yok. Bütün gün oyun oynuyor."
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Özel okul konusu ise yeniden tartışma konusu oldu.
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