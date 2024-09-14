Profesör Emrah Safa Gürkan'dan Özel Okullar Üzerinden 'Milyonluk Cahil' Eleştirisi

Ünlü tarihçi ve yazar Emrah Safa Gürkan, son dönemin en sevilen isimlerinden. YouTube'da geniş kitlelere hitap eden isim bu kez de eğitim sistemine dair görüşlerini dile getirdi.

Gürkan, özel okullara para bayılan isimlere seslendi. 👇🏻