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Profesör Emrah Safa Gürkan'dan Özel Okullar Üzerinden 'Milyonluk Cahil' Eleştirisi

Profesör Emrah Safa Gürkan'dan Özel Okullar Üzerinden 'Milyonluk Cahil' Eleştirisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.09.2024 - 13:20

Ünlü tarihçi ve yazar Emrah Safa Gürkan, son dönemin en sevilen isimlerinden. YouTube'da geniş kitlelere hitap eden isim bu kez de eğitim sistemine dair görüşlerini dile getirdi.

Gürkan, özel okullara para bayılan isimlere seslendi. 👇🏻

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Okullar açıldı, yeni eğitim öğretim dönemi velilere masraflarıyla birlikte geldi.

Okullar açıldı, yeni eğitim öğretim dönemi velilere masraflarıyla birlikte geldi.

Özel okulların kayıt ücretlerinin artması, kırtasiye masrafları, kitaplar, okul servis ücretleri derken bir çocuğun eğitim alması bile pahalı bir hal aldı.

"İyi eğitim" kavramı şu günlerde sorgulanırken pek çok veli de çocuğunu özel okullara göndermek istiyor, çocuğunun "en iyi" eğitimi almasını diliyor.

"İyi eğitim" kavramı şu günlerde sorgulanırken pek çok veli de çocuğunu özel okullara göndermek istiyor, çocuğunun "en iyi" eğitimi almasını diliyor.

Gelin görün ki özel okul kayıt fiyatları durdurulamaz boyutlara ulaştı. Öyle ki eskiden üniversite eğitimi için verilen meblağlar, artık ortaokul, ilkokul çağındaki çocuklar için gözden çıkarılıyor.

Ağustos ayındaki en yüksek enflasyon oranı da eğitime aitti;

Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Emrah Safa Gürkan da son YouTube videosunda eğitim konularına parmak bastı.

Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Emrah Safa Gürkan da son YouTube videosunda eğitim konularına parmak bastı.

Gürkan, öncelikle öğretmenlerin aldığı maaşın fazla olduğuna düşünenlere seslendi.

"Kaliteli eğitim için bir milyon lira özel okula para veren adamın evinde kitap yok. Bütün gün oyun oynuyor."

"Kaliteli eğitim için bir milyon lira özel okula para veren adamın evinde kitap yok. Bütün gün oyun oynuyor."

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Özel okul konusu ise yeniden tartışma konusu oldu.

Özel okul konusu ise yeniden tartışma konusu oldu.
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