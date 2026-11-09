Prekazi'nin 2016'da Yaptığı Vasiyet Ölümünün Ardından Galatasaraylıları Duygulandırdı

Prekazi'nin 2016 yılında yaptığı açıklama, ölümünün ardından yeniden gündem oldu. Galatasaray'a ve taraftarlara duyduğu sevgiyi dile getiren Prekazi, futbol hayatında kendisi için ayrı bir yere sahip olan iki kulübü de unutmadığını belirtmişti. Yeniden konuşulan sözleri şöyle:

“Galatasaray benim için her zaman büyük önem taşıyacak. Hayatımdaki en önemli üç şey rahmetli babam, futbol ve eşim. Burada yedi yıl oynadım, bu forma benim için her şey. Taraftarları her zaman sevdim, onlar da beni sevdi. Aramızda her zaman büyük bir saygı vardı. Öldüğümde bu forma ve Partizan forması tabutumda yanımda olacak.”