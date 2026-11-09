article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Prekazi'nin 2016'da Yaptığı Vasiyet Ölümünün Ardından Galatasaraylıları Duygulandırdı

Prekazi'nin 2016'da Yaptığı Vasiyet Ölümünün Ardından Galatasaraylıları Duygulandırdı

galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.11.2026 - 17:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Galatasaray'da 1985-1991 yılları arasında forma giyen Cevad Prekazi'nin hayatını kaybetmesinin ardından oynadığı kulüplerden başsağlığı mesajları arka arkaya geldi. Efsane futbolcunun 2016 yılında yaptığı bir açıklama da yeniden gündeme taşındı. Prekazi bu açıklamada Galatasaray'a ve taraftarlara duyduğu sevgiyi anlatıyor, hayatındaki en önemli üç şeyi sayıyordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Prekazi vasiyetini kendi açıklamış.

Galatasaray'dan Prekazi için başsağlığı mesajı.

Galatasaray'dan Prekazi için başsağlığı mesajı.

Galatasaray, efsane futbolcularından Cevad Prekazi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi'nin adı, sarı-kırmızı atan kalplerde daima yaşayacak.”

Prekazi'nin 2016'daki sözleri yeniden gündemde.

Prekazi'nin 2016'daki sözleri yeniden gündemde.

Prekazi'nin 2016 yılında yaptığı açıklama, ölümünün ardından yeniden gündem oldu. Galatasaray'a ve taraftarlara duyduğu sevgiyi dile getiren Prekazi, futbol hayatında kendisi için ayrı bir yere sahip olan iki kulübü de unutmadığını belirtmişti. Yeniden konuşulan sözleri şöyle:

“Galatasaray benim için her zaman büyük önem taşıyacak. Hayatımdaki en önemli üç şey rahmetli babam, futbol ve eşim. Burada yedi yıl oynadım, bu forma benim için her şey. Taraftarları her zaman sevdim, onlar da beni sevdi. Aramızda her zaman büyük bir saygı vardı. Öldüğümde bu forma ve Partizan forması tabutumda yanımda olacak.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın