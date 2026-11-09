Prekazi'nin 2016'da Yaptığı Vasiyet Ölümünün Ardından Galatasaraylıları Duygulandırdı
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Galatasaray'da 1985-1991 yılları arasında forma giyen Cevad Prekazi'nin hayatını kaybetmesinin ardından oynadığı kulüplerden başsağlığı mesajları arka arkaya geldi. Efsane futbolcunun 2016 yılında yaptığı bir açıklama da yeniden gündeme taşındı. Prekazi bu açıklamada Galatasaray'a ve taraftarlara duyduğu sevgiyi anlatıyor, hayatındaki en önemli üç şeyi sayıyordu.
Prekazi vasiyetini kendi açıklamış.
Galatasaray'dan Prekazi için başsağlığı mesajı.
Prekazi'nin 2016'daki sözleri yeniden gündemde.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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