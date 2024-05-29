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Sony'den PlayStation State of Play Yayını İçin Tarih Geldi: Yeni Duyurular Çok Yakınımızda

Sony'den PlayStation State of Play Yayını İçin Tarih Geldi: Yeni Duyurular Çok Yakınımızda

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 22:21

Farklı oyun tanıtımlarının yapılacağı PlayStation State of Play yayını 31 Mayıs tarihinde yapılacak. Birçok duyurunun yanı sıra PC tarafına gelecek yeni özel oyunun da açıklanması bekleniyor.

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Uzun zamandır yapılmıyor.

Uzun zamandır yapılmıyor.

Uzun zamandır görmediğimiz State of Play etkinliği içerisinde yeni PlayStation oyunları gösterilecek. Yaklaşık olarak 15 oyunun gösterileceği söylenen bu etkinlik ise 31 Mayıs tarihinde yapılacak.

Gece 1'de yapılacak.

Gece 1'de yapılacak.

Türkiye saati ile 31 Mayıs gece 1'de gerçekleşecek sunumda hem PlayStation 5 hem de PS VR2 oyunlarının gösterileceği söylense bile, şimdiden yeni PC oyunu için söylentiler ortaya çıkmış durumda.

PC tarafına ilk söylenti ise God of War Ragnarök;

Öbür söylenti ise The Last of Us Part II.

Öbür söylenti ise The Last of Us Part II.

Söylentilere göre şayet Ragnarök duyurulmaz ise The Last of Us Part II en güçlü aday konumunda. Konsollar için 2020 yılında çıkan oyunun artık PC'ye gelmesi bekleniyor.

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