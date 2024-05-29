Sony'den PlayStation State of Play Yayını İçin Tarih Geldi: Yeni Duyurular Çok Yakınımızda
Sony'den PlayStation State of Play Yayını İçin Tarih Geldi: Yeni Duyurular Çok Yakınımızda
Farklı oyun tanıtımlarının yapılacağı PlayStation State of Play yayını 31 Mayıs tarihinde yapılacak. Birçok duyurunun yanı sıra PC tarafına gelecek yeni özel oyunun da açıklanması bekleniyor.
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Uzun zamandır yapılmıyor.
Gece 1'de yapılacak.
Öbür söylenti ise The Last of Us Part II.
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