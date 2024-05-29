CD Projekt Red, Daha Sık Oyun Çıkartmak İstiyor: Cyberpunk 2077'nin Geliştirme Aşaması da Bitmiş Durumda

Gelecek planlarından bahseden şirket, ileride The Witcher ve Cyberpunk serilerine eklenecek yeni IP'lerin ve serilere gelecek yeni oyunlar daha sık çıkmasını planladıklarını söylüyor. Bu da demek oluyor ki, önümüzdeki dönemlerde bizleri yeni hikayeler ve oyunlar bekliyor olacak.