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CD Projekt Red, Daha Sık Oyun Çıkartmak İstiyor: Cyberpunk 2077'nin Geliştirme Aşaması da Bitmiş Durumda

CD Projekt Red, Daha Sık Oyun Çıkartmak İstiyor: Cyberpunk 2077'nin Geliştirme Aşaması da Bitmiş Durumda

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 18:43

The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 ile tanınan Polonyalı geliştirici CD Projekt, gelecek dönemdeki IP'lerinin daha sık çıkmasını planlıyor. 

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The Witcher ve Cyberpunk sonrası yeni adaylar.

The Witcher ve Cyberpunk sonrası yeni adaylar.

2007 yılında The Witcher ile piyasaya giriş yapan ve o günden bu güne oldukça istikrarlı bir şekilde oyun geliştirmeye devam eden Polonyalı şirket CD Projekt, gelecek dönemdeki planları hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Cyberpunk 2077 için artık çalışan sayısı çok az.

Cyberpunk 2077 için artık çalışan sayısı çok az.

CD Projekt Red tarafından açıklanan mali rapora göre, Cyberpunk 2077 için çalışan az sayıda insan kaldı. Yaklaşık 400 kişilik bir ekip ise gelecek dönemde çıkmasını beklediğimiz The Witcher oyununa adapte olmuş durumda.

Yeni Witcher oyunu sonrası yapımlar daha sık çıkmaya başlayacak.

Yeni Witcher oyunu sonrası yapımlar daha sık çıkmaya başlayacak.

Gelecek planlarından bahseden şirket, ileride The Witcher ve Cyberpunk serilerine eklenecek yeni IP'lerin ve serilere gelecek yeni oyunlar daha sık çıkmasını planladıklarını söylüyor. Bu da demek oluyor ki, önümüzdeki dönemlerde bizleri yeni hikayeler ve oyunlar bekliyor olacak.

Tempo artıyor!

Tempo artıyor!

Yeni Witcher oyununun yanı sıra The Witcher 1 Remake için de çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda şu an geliştiricisi azalmış olsa bile Cyberpunk 2077 için ileride farklı içerikler de görebileceğimiz söyleniyor.

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