CD Projekt Red, Daha Sık Oyun Çıkartmak İstiyor: Cyberpunk 2077'nin Geliştirme Aşaması da Bitmiş Durumda
CD Projekt Red, Daha Sık Oyun Çıkartmak İstiyor: Cyberpunk 2077'nin Geliştirme Aşaması da Bitmiş Durumda
The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 ile tanınan Polonyalı geliştirici CD Projekt, gelecek dönemdeki IP'lerinin daha sık çıkmasını planlıyor.
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The Witcher ve Cyberpunk sonrası yeni adaylar.
Cyberpunk 2077 için artık çalışan sayısı çok az.
Yeni Witcher oyunu sonrası yapımlar daha sık çıkmaya başlayacak.
Tempo artıyor!
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