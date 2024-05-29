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God of War Ragnarök PC Yolcusu Olabilir! Sızıntı Güvenilir Kaynaktan Geldi

God of War Ragnarök PC Yolcusu Olabilir! Sızıntı Güvenilir Kaynaktan Geldi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
29.05.2024 - 22:02

Sony özel oyunlarını PC kanadına da getirmeye devam ederken bu platformda da oyuncularla buluşacak sıradaki oyun PlayStation'ın en sevilen oyunlarından God of War: Ragnarök olabilir!

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Sony bir süredir PlayStation özel oyunlarını PC'ye de getirerek buradaki pazarı da kaçırmamak istiyor.

Sony bir süredir PlayStation özel oyunlarını PC'ye de getirerek buradaki pazarı da kaçırmamak istiyor.

Days Gone ile başlayan bu süreç daha sonrasında Horizon Zero Dawn ve God of War gibi yapımlarla da devam etmişti. Gidişattan memnun gözüken Sony ilerde daha fazla özel oyunu da PC kanadında oyuncularla buluşurma niyetinde.

Sony'nin PC'ye getireceği bir sonraki özel oyun God of War Ragnarök olacak gibi görünüyor.

Sony'nin PC'ye getireceği bir sonraki özel oyun God of War Ragnarök olacak gibi görünüyor.

2022 yılında PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkan God of War Ragnarök hem oyunculardan hem de eleştirmenlerden harika puanlar almıştı. Serinin 2018 yılında çıkan bir önceki oyunu God of War da 2022 yılında, çıkışından 4 yıl sonra PC oyuncularıyla buluşmuştu.

God of War Ragnarök'un PC'ye geleceği iddiaları ise güvenilir bir kaynak tarafından dillendirildi.

God of War Ragnarök'un PC'ye geleceği iddiaları ise güvenilir bir kaynak tarafından dillendirildi.
twitter.com

Neredeyse her seferinde doğru çıkan sızıntıları ile tanıdığımız Deadlabs editörü X kullanıcısı billbill-kun hesabından yaptığı paylaşımda Sony'nin sıradaki PC portunun God of War olacağını, resmi duyurunun ise çok yakında geleceğini ifade ederek PC oyuncularını heyecanlandırdı.

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