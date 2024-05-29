God of War Ragnarök PC Yolcusu Olabilir! Sızıntı Güvenilir Kaynaktan Geldi
God of War Ragnarök PC Yolcusu Olabilir! Sızıntı Güvenilir Kaynaktan Geldi
Sony özel oyunlarını PC kanadına da getirmeye devam ederken bu platformda da oyuncularla buluşacak sıradaki oyun PlayStation'ın en sevilen oyunlarından God of War: Ragnarök olabilir!
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Sony bir süredir PlayStation özel oyunlarını PC'ye de getirerek buradaki pazarı da kaçırmamak istiyor.
Sony'nin PC'ye getireceği bir sonraki özel oyun God of War Ragnarök olacak gibi görünüyor.
God of War Ragnarök'un PC'ye geleceği iddiaları ise güvenilir bir kaynak tarafından dillendirildi.
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