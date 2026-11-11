Param Yok Pulum Yok Şarkısıyla Ezber Olmuşlardı: Meral ve Zuhal İkizlerinin Bugünkü Hayatı Gündem Oldu!

Param Yok Pulum Yok'un getirdiği şöhret ikizlerin 70'lerdeki yükselişini hızlandırdı, ancak 80'lerde arabesk müziğin popülerleşmesi sahne düzenini baştan aşağı değiştirdi. Bu dönemde sahne çalışmalarını giderek azaltan Meral ve Zuhal, zamanla müzik dünyasından tamamen ayrıldı. Sabah'ın aktardığına göre ikizlerin yakın dostları arasında Barış Manço da vardı ve Manço, kardeşlerin annesini kaybetmesinin ardından onlar için bir şarkı yazdı. Şarkıları nostaljik listelerde yer almaya devam etse de ikizlerin hayatı artık müzikten bambaşka bir yöne evrildi. Sahneden uzaklaşan kardeşlerin yeni adresi ise İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Moda oldu.