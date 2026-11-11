Param Yok Pulum Yok Şarkısıyla Ezber Olmuşlardı: Meral ve Zuhal İkizlerinin Bugünkü Hayatı Gündem Oldu!
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Param Yok Pulum Yok şarkısıyla 70'li yılların hafızalara kazınan isimleri arasına giren ikizler Meral ve Zuhal, yıllar sonra yeniden gündemde. Şarkılarıyla bir dönem herkesin diline dolanan kardeşler, sahneden çekildikten sonra İstanbul'da sakin bir hayat sürüyor. Meral ve Zuhal'in bugünkü yaşamı ve müzik dünyasından nasıl ayrıldıkları, bu şarkıyı bilen herkesin merak ettiği konuların başında geliyor.
Kaynak: Sabah
Meral ve Zuhal ikizleri, bankacılık ve modellikten sonra yapımcı Fecri Ebcioğlu'nun keşfiyle şarkıcılığa adım attı.
Meral ve Zuhal, 80'lerde arabeskin yükselmesiyle sahneden çekilip müzik dünyasına veda etti.
Meral ve Zuhal bugün Moda'da yaşıyor, günlerinin büyük kısmını sokak hayvanlarına bakarak geçiriyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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