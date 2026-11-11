article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlüler Dosyası
Param Yok Pulum Yok Şarkısıyla Ezber Olmuşlardı: Meral ve Zuhal İkizlerinin Bugünkü Hayatı Gündem Oldu!

Param Yok Pulum Yok Şarkısıyla Ezber Olmuşlardı: Meral ve Zuhal İkizlerinin Bugünkü Hayatı Gündem Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 19:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Param Yok Pulum Yok şarkısıyla 70'li yılların hafızalara kazınan isimleri arasına giren ikizler Meral ve Zuhal, yıllar sonra yeniden gündemde. Şarkılarıyla bir dönem herkesin diline dolanan kardeşler, sahneden çekildikten sonra İstanbul'da sakin bir hayat sürüyor. Meral ve Zuhal'in bugünkü yaşamı ve müzik dünyasından nasıl ayrıldıkları, bu şarkıyı bilen herkesin merak ettiği konuların başında geliyor.

Kaynak: Sabah

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meral ve Zuhal ikizleri, bankacılık ve modellikten sonra yapımcı Fecri Ebcioğlu'nun keşfiyle şarkıcılığa adım attı.

Meral ve Zuhal ikizleri, bankacılık ve modellikten sonra yapımcı Fecri Ebcioğlu'nun keşfiyle şarkıcılığa adım attı.

1947 doğumlu Meral ve Zuhal, çocukluk ve gençlik yıllarını Denizli'de geçirdi ve Denizli Ticaret Lisesi'nde okudu. İstanbul'a taşındıktan sonra bir süre bankacılık ve modellik yapan ikizler, yapımcı Fecri Ebcioğlu'nun dikkatini çekince hayatlarının yönü değişti. İlk plaklarını 'İkizler' adıyla çıkaran kardeşler, daha sonra Meral-Zuhal adıyla tanındı. Param Yok Pulum Yok'u seslendiren ikili, 1970'lerde bu şarkıyla geniş kitlelere ulaştı. Şarkı, Kadir İnanır ve Müjdat Gezen'in rol aldığı 1974 yapımı Uyanık Kardeşler filmiyle birlikte hafızalara kazındı.

Meral ve Zuhal, 80'lerde arabeskin yükselmesiyle sahneden çekilip müzik dünyasına veda etti.

Meral ve Zuhal, 80'lerde arabeskin yükselmesiyle sahneden çekilip müzik dünyasına veda etti.
www.turkiyegazetesi.com.tr

Param Yok Pulum Yok'un getirdiği şöhret ikizlerin 70'lerdeki yükselişini hızlandırdı, ancak 80'lerde arabesk müziğin popülerleşmesi sahne düzenini baştan aşağı değiştirdi. Bu dönemde sahne çalışmalarını giderek azaltan Meral ve Zuhal, zamanla müzik dünyasından tamamen ayrıldı. Sabah'ın aktardığına göre ikizlerin yakın dostları arasında Barış Manço da vardı ve Manço, kardeşlerin annesini kaybetmesinin ardından onlar için bir şarkı yazdı. Şarkıları nostaljik listelerde yer almaya devam etse de ikizlerin hayatı artık müzikten bambaşka bir yöne evrildi. Sahneden uzaklaşan kardeşlerin yeni adresi ise İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Moda oldu.

Meral ve Zuhal bugün Moda'da yaşıyor, günlerinin büyük kısmını sokak hayvanlarına bakarak geçiriyor.

Meral ve Zuhal bugün Moda'da yaşıyor, günlerinin büyük kısmını sokak hayvanlarına bakarak geçiriyor.
www.12punto.com.tr

Sabah'ın aktardığına göre Meral ve Zuhal, Moda'da kendi hallerinde bir hayat sürüyor ve vakitlerinin büyük bölümünü sokak hayvanlarına ayırıyor. 1947 doğumlu kardeşlerin yaşları 70'lerin sonunu bulsa da hayvanlarla ilgilenmeyi günlük rutinlerinin merkezine koymuş durumdalar. Bir zamanlar stüdyo ve sahne ışıkları altında geçen günler, bugün Moda sokaklarında geçiyor. Denizli'den başlayıp İstanbul sahnelerine uzanan bu hikâye, Meral ve Zuhal'in sessiz yaşamıyla bugün de merak edilmeye devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın