Para İçin Dünyayı Zehirleyen Adam: Tek Buluşu 170 Milyon Kişinin IQ'sunu Düşürmüş

Midgley, otomobil motorlarındaki vuruntu sorununa çözüm ararken benzine tetraetil kurşun katmanın bu sorunu belirgin şekilde azalttığını gördü. Kurşunlu benzin 1923'te satışa sunuldu ve kısa sürede otomobil endüstrisinin vazgeçilmezi haline geldi. Midgley'in daha sonra soğutucu gazlarda kullanılan CFC bileşiklerinin geliştirilmesinde de rol aldığı biliniyor ve bu gazlar ilerleyen yıllarda ozon tabakasındaki incelmeyle ilişkilendirildi.

Kurşunun zararlarına dair ilk uyarılar ise çok erken geldi. 1924'te bir Standard Oil rafinerisinde çalışanlar hastaneye kaldırıldı ve beş kişi hayatını kaybetti. Buna rağmen kurşunlu benzin kullanımı yaygınlaştı ve 1970'lere kadar dünyadaki neredeyse tüm benzinin içinde kurşun bulundu.