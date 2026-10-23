Para İçin Dünyayı Zehirleyen Adam: Tek Buluşu 170 Milyon Kişinin IQ'sunu Düşürmüş
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1920'lerde General Motors'ta çalışan mühendis Thomas Midgley Jr., motorlardaki vuruntu sorununu çözmek için benzine kurşun katmayı önerdi. Kurşunlu benzin yaklaşık bir asır boyunca dünyanın dört bir yanında kullanıldı. Duke Üniversitesi ve Florida Eyalet Üniversitesi araştırmacılarının 2022 tarihli çalışmasına göre bu yakıt, yalnızca ABD'de yaklaşık 170 milyon kişinin çocuklukta yüksek kurşun düzeylerine maruz kalmasına yol açtı ve toplamda 824 milyon IQ puanının kaybedilmesine neden olmuş olabilir.
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General Motors mühendisi Thomas Midgley Jr., benzine kurşun katılmasının motor vuruntusunu azalttığını ortaya koydu.
Kurşun, özellikle çocukların gelişmekte olan beyninde kalıcı hasara yol açabilen nörotoksik bir madde olarak biliniyor.
PNAS dergisinde yayımlanan araştırmaya göre ABD'de yaklaşık 170 milyon kişi çocuklukta endişe verici kurşun düzeylerine maruz kaldı.
Kurşunlu benzin 2021'de dünya genelinde tamamen sona erdi ve BM'ye göre her yıl 1,2 milyondan fazla erken ölümü önlüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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