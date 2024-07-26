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Özgür Özel Son Anketi Açıkladı: CHP mi AK Parti mi Birinci Parti?

Özgür Özel Son Anketi Açıkladı: CHP mi AK Parti mi Birinci Parti?

Özgür Özel
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.07.2024 - 14:40

Yerel seçimlerde AK Parti’yi geçerek birinci parti konumuna yükselen CHP’de Genel Başkan Özgür Özel, son anket çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özel, yerel seçimlerden sonra CHP’nin oylarını artırdığını ve Türkiye’nin birinci partisi olmaya devam ettiklerini söyledi.

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CHP lideri Özgür Özel Bursa’yı ziyareti sırasında il başkanlığını ziyaret etti ve önemli açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Özgür Özel Bursa’yı ziyareti sırasında il başkanlığını ziyaret etti ve önemli açıklamalarda bulundu.

Belediyelerin SGK borçlarını tahsil edileceği haberlerini “Erdoğan’ın belediye darbesi” olarak tanımlayan Özgür Özel, ”SGK'ya belediyelerin borcu çok tahsile vereceğiz' diyorlar. SGK'ya belediyelerin borcu hep çoktu. Sadece Bursa Belediyesinden bize kalan borcu 30 milyar ne konuşuyorsunuz? Türkiye'nin en borçlu belediyeleri AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeler. Elimizi kolumuzu bağlamaya çalışan bir iktidar var. Başaramayacaklar” dedi.

Belediyelerin SGK borçlarını tahsil edileceği haberlerini “Erdoğan’ın belediye darbesi” olarak tanımlayan Özgür Özel, ”SGK'ya belediyelerin borcu çok tahsile vereceğiz' diyorlar. SGK'ya belediyelerin borcu hep çoktu. Sadece Bursa Belediyesinden bize kalan borcu 30 milyar ne konuşuyorsunuz? Türkiye'nin en borçlu belediyeleri AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeler. Elimizi kolumuzu bağlamaya çalışan bir iktidar var. Başaramayacaklar” dedi.

“AK Parti harcamız ama hesabı bize, CHP’ye ödetmek istiyorlar”

“AK Parti harcamız ama hesabı bize, CHP’ye ödetmek istiyorlar”

Sık sık erken seçim çağrısında bulunan Özgür Özel, son anket çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Sık sık erken seçim çağrısında bulunan Özgür Özel, son anket çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Özel, “Panorama TR Araştırma Şirketi’nin sonuçlarına göre, geçen aya göre partimiz oyunu yarım puan arttırdı, AK Parti yarım puan kaybetti. CHP yüzde 35,4 ile yine birinci parti, AK Parti yüzde 31 küsur bir oyla ikinci parti. Yerel seçimlerdeki 1,8'lik farkı her ay istikrarlı bir şekilde arttırarak şu anda 4 puana çıkarmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

Özel, “Panorama TR Araştırma Şirketi’nin sonuçlarına göre, geçen aya göre partimiz oyunu yarım puan arttırdı, AK Parti yarım puan kaybetti. CHP yüzde 35,4 ile yine birinci parti, AK Parti yüzde 31 küsur bir oyla ikinci parti. Yerel seçimlerdeki 1,8'lik farkı her ay istikrarlı bir şekilde arttırarak şu anda 4 puana çıkarmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

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