Özgür Özel, Seçim Kazanma Formüllerini Verdi: "Kaybede Kaybede Kazanmayı Öğrendik"
Özgür Özel, Seçim Kazanma Formüllerini Verdi: "Kaybede Kaybede Kazanmayı Öğrendik"
CHP'nin başında girdiği ilk seçimde tarihi bir başarıya imza atan Özgür Özel, 'Kaybede kaybede kazanmayı öğrendik' ifadelerini kullandı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de yayımlanan "Görkemli Hatıralar" programının Manisa'da yapılan bölümüne konuk oldu.
31 Mart seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, CHP'nin "yeniyi" temsil ettiğini, seçimde eski ile yeninin yarıştığını savundu. Siyasette başarısız oldukları dönemlerin bulunduğunu anımsatan Özel, şöyle devam etti: 👇
"Biz siyasette hep kaybettik. Defalarca kaybettik. Eğer kaybetmeyi hazmedemiyorsan, kaybetmeyi bilmiyorsan kazanmayı öğrenemiyorsun. İyi niyetten asla ve asla taviz vermeden, yenile yenile kazanmayı öğrendik. Kaybede kaybede kazanmayı öğrendik."
Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna geçmesinin ardından 31 Mart'ta yapılan ilk seçimlerde CHP, 1977'den beri ilk kez birinci parti konumuna yükselmişti.
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