Özgür Özel, İhraç Edilen Teğmenlerin Ardından Tepki Gösterdi
Özgür Özel, İhraç Edilen Teğmenlerin Ardından Tepki Gösterdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kılıçlı yemin töreni nedeniyle 5 teğmen ve 3 disiplin amirinin ihraç edilmesine tepki gösterdi. Kararın ardından Özel sosyal medya hesabından sert bir açıklama yayınladı. Özgür Özel kararı 'utanç kararı' şeklinde niteledi. Özel, 'Bu karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk karşıtı zihniyetin somut bir yansımasıdır' açıklaması yaptı.
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"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağıran teğmenlerden 5'i açıklanan kararla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edildi. Özgür Özel duruma tepki gösterdi.
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Özel X'ten yaptığı paylaşımda kararı, "İktidar bugün bir utanç kararının altına daha imza attı." diyerek yorumladı.
"Atatürk düşmanı zihniyet" diyerek kararı eleştiren Özgür Özel, "Karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk düşmanı zihniyetin dile gelmiş halidir. Atatürk’ün kurduğu orduda, “Mustafa Kemal’in askeriyiz” demek suç değildir." dedi.
Özel açıklamasında "Tören bittikten sonra edilen, içeriği Ata’ya, orduya ve vatana sadakat olan yeminden disiplinsizlik çıkmaz." yorumunda bulundu.
Özgür Özel'in ihraç edilen teğmenlerle ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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