Özgür Özel, İhraç Edilen Teğmenlerin Ardından Tepki Gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kılıçlı yemin töreni nedeniyle 5 teğmen ve 3 disiplin amirinin ihraç edilmesine tepki gösterdi. Kararın ardından Özel sosyal medya hesabından sert bir açıklama yayınladı. Özgür Özel kararı 'utanç kararı' şeklinde niteledi. Özel, 'Bu karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk karşıtı zihniyetin somut bir yansımasıdır' açıklaması yaptı.