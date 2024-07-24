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Özgür Demirtaş'tan Kendisini Engelleyen Hükümet Yanlısı Kişiye Sert Sözler

Özgür Demirtaş'tan Kendisini Engelleyen Hükümet Yanlısı Kişiye Sert Sözler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.07.2024 - 12:48

Sosyal medyada dünden beri çokça izleyici toplayan bir tartışma var. Ekonomist Özgür Demirtaş ve hükümete yakınlığıyla bilinen Öznur Küçüker Sirene'nin büyüme polemiği. İkilinin ekonomi üzerine yaptığı tartışmada Özgür Demirtaş Sirene'yi sert sözlerle eleştirdi.

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Tartışma şu paylaşımla başlamıştı.

Tartışma şu paylaşımla başlamıştı.
twitter.com

Özgür Demirtaş da bu paylaşıma yanıt vermişti.

Demirtaş ise Sirene'yi sert sözlerle eleştirdi.

Demirtaş ise Sirene'yi sert sözlerle eleştirdi.

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Aktrollükle itham etti.

Aktrollükle itham etti.

"3-4 saf insanı kandırabilirsin"

"3-4 saf insanı kandırabilirsin"

Ardından floodunu Sirene'nin tutmayan döviz öngörüsüyle tamamladı.

Ardından floodunu Sirene'nin tutmayan döviz öngörüsüyle tamamladı.

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