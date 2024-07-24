Özgür Demirtaş'tan Kendisini Engelleyen Hükümet Yanlısı Kişiye Sert Sözler

Sosyal medyada dünden beri çokça izleyici toplayan bir tartışma var. Ekonomist Özgür Demirtaş ve hükümete yakınlığıyla bilinen Öznur Küçüker Sirene'nin büyüme polemiği. İkilinin ekonomi üzerine yaptığı tartışmada Özgür Demirtaş Sirene'yi sert sözlerle eleştirdi.