Özgür Demirtaş'tan Kendisini Engelleyen Hükümet Yanlısı Kişiye Sert Sözler
Özgür Demirtaş'tan Kendisini Engelleyen Hükümet Yanlısı Kişiye Sert Sözler
Sosyal medyada dünden beri çokça izleyici toplayan bir tartışma var. Ekonomist Özgür Demirtaş ve hükümete yakınlığıyla bilinen Öznur Küçüker Sirene'nin büyüme polemiği. İkilinin ekonomi üzerine yaptığı tartışmada Özgür Demirtaş Sirene'yi sert sözlerle eleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tartışma şu paylaşımla başlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demirtaş ise Sirene'yi sert sözlerle eleştirdi.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aktrollükle itham etti.
"3-4 saf insanı kandırabilirsin"
Ardından floodunu Sirene'nin tutmayan döviz öngörüsüyle tamamladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın