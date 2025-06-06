Özgü Namal Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Özgü Namal Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Özgü Namal, sahnelerin ve ekranların sessiz ama etkili yıldızlarından biri. Hem güçlü oyunculuğu hem de özel hayatındaki sakinliğiyle dikkat çeken Namal, yıllar içinde magazin dünyasından uzak durmayı başaran nadir isimlerden. Oyunculuk kariyerinde birçok unutulmaz role imza atan Özgü Namal, aynı zamanda doğal yaşamı tercih ederek İstanbul’un kalabalığından uzak bir hayat sürmeyi seçmiş biri.

Özgü Namal Kaç Yaşında?

10 Aralık 1978 doğumlu olan Özgü Namal, 2025 itibarıyla 46 yaşındadır.

Özgü Namal Nereli?

Üsküdar'da doğumlu olan Özgü Namal'ın annesi Selanik kökenli, babası ise Makedonya kökenlidir.