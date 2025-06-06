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Özgü Namal Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Özgü Namal Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Özgü Namal Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Özgü Namal Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.06.2025 - 15:11

Ünlü oyuncu Özgü Namal, bir dönemin en parlayan yıldızlarından biri olarak ekranlara damga vurmuştu. Kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan Namal, sonrasında dizi ve sinema dünyasında kalıcı bir yer edindi. Özellikle yıllar sonra döndüğü Kızıl Goncalar dizisiyle yeniden gündeme gelen oyuncunun ev hayatı ve annelik serüveni de hayranlarının ilgisini çekiyor. Peki Özgü Namal kimdir, nereli, kaç yaşında, nasıl bir kariyer yolculuğu geçirdi? 

Gelin, detaylara birlikte bakalım!

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Özgü Namal Kimdir?

Özgü Namal Kimdir?

Özgü Namal, sahnelerin ve ekranların sessiz ama etkili yıldızlarından biri. Hem güçlü oyunculuğu hem de özel hayatındaki sakinliğiyle dikkat çeken Namal, yıllar içinde magazin dünyasından uzak durmayı başaran nadir isimlerden. Oyunculuk kariyerinde birçok unutulmaz role imza atan Özgü Namal, aynı zamanda doğal yaşamı tercih ederek İstanbul’un kalabalığından uzak bir hayat sürmeyi seçmiş biri.

Özgü Namal Kaç Yaşında?

10 Aralık 1978 doğumlu olan Özgü Namal, 2025 itibarıyla 46 yaşındadır.

Özgü Namal Nereli?

Üsküdar'da doğumlu olan Özgü Namal'ın annesi Selanik kökenli, babası ise Makedonya kökenlidir.

Özgü Namal Kariyer Başlangıcı

Özgü Namal Kariyer Başlangıcı

Oyunculuğa çok küçük yaşlarda tiyatro sahnesinde adım atan Özgü Namal, profesyonel anlamda ilk çıkışını 1998 yılında Affet Bizi Hocam dizisiyle yaptı. Ancak onu geniş kitlelere tanıtan proje, 2002 yılında yayınlanan ve fenomen olan Kurtlar Vadisi dizisindeki Elif karakteri oldu. Ardından Hanımın Çiftliği, Merhamet, Yeditepe İstanbul ve Kurtuluş Son Durak gibi projelerle oyunculuk kalitesini kanıtladı.

Özgü Namal Özel Hayatı

Özgü Namal Özel Hayatı

Özgü Namal, uzun yıllar birlikte olduğu nefes terapisti Serdar Oral ile mutlu bir birliktelik yaşamıştı. Bu birliktelikten Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu dünyaya geldi. Ancak 2020 yılında Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bu acı olay sonrası Özgü Namal uzun süre gözlerden uzak bir yaşam sürdü ve ekranlardan tamamen çekildi.

Özgü Namal Güncel Projeleri

Özgü Namal Güncel Projeleri

Yıllar süren sessizliğini Kızıl Goncalar dizisiyle bozan Özgü Namal, bu projede Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz ve Mert Turak ile başrolü paylaştı. Dizi oyuncu kadrosu ve hikayesiyle, hem reytinglerde hem sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Özgü Namal'ın Rol Aldığı Diziler

Özgü Namal'ın Rol Aldığı Diziler

  • 1997 - Beşibiryerde

  • 1998 - Affet Bizi Hocam 

  • 1998 - Bir Filiz Vardı 

  • 1998 - İkinci Bahar 

  • 2000 - Karate Can 

  • 2001 - Cinlerle Periler

  • 2001 - Yeditepe İstanbul 

  • 2002 - Havada Bulut

  • 2003 - Hayat Bilgisi 

  • 2003-2005 - Kurtlar Vadisi 

  • 2006 - Bebeğim

  • 2008 - Benim Annem Bir Melek 

  • 2008 - Nerede Kalmıştık 

  • 2009-2010 - Hanımın Çiftliği 

  • 2009 - Masumlar 

  • 2012 - Koyu Kırmızı

  • 2013-2014 - Merhamet 

  • 2014 - Yalnız Kurt 

  • 2024 Kızıl Goncalar

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Özgü Namal'ın Rol Aldığı Filmler

Özgü Namal'ın Rol Aldığı Filmler

  • 1999 - Kerem (Ayla)

  • 2000 - Fosforlu Cevriye (Ayten)

  • 2002 - Sır Çocukları (Zeynep)

  • 2004 - Anlat İstanbul (Şenay)

  • 2004 - Büyü (Sedef)

  • 2005 - Organize İşler (Umut Ocak)

  • 2006 - Beynelmilel (Gülendam)

  • 2006 - Polis (Funda)

  • 2007 - Mutluluk

  • 2008 - Güneşin Oğlu (Şule)

  • 2008 - O... Çocukları (Dona)

  • 2008 - İncir Çekirdeği (Heda)

  • 2013 - Bu İşte Bir Yalnızlık Var (Ayşe)

  • 2014 - Benimle Var mısın?

  • 2024 Sarı Zarflar

Özgü Namal Ödülleri ve Adaylıkları

Özgü Namal Ödülleri ve Adaylıkları

2002 – 14. Ankara Uluslararası Film Festivali: “Sır Çocukları” filmiyle “Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı.

2007 – 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali: “Mutluluk” filmindeki performansıyla “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.

2007 – 26. Uluslararası İstanbul Film Festivali: “Beynelmilel” filmindeki rolüyle “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

2008 – 6. Pune Uluslararası Film Festivali: “Mutluluk” filmindeki performansıyla “En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.  

2010 – İsmail Cem Televizyon Ödülleri: “Hanımın Çiftliği” dizisindeki performansıyla “En İyi Drama Dizisi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı.  

2013 – 2. Bilkent Televizyon Ödülleri: “Merhamet” dizisindeki rolüyle “En İyi Drama Dizisi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

2005 – 1. Beyaz İnci TV Ödülleri: “Kurtlar Vadisi” dizisindeki performansıyla “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı.

2024 – 9. Mimar Sinan GSL Yılın Mimar Sinanları Ödülleri: “Kızıl Goncalar” dizisindeki rolüyle “Yılın Mimar Sinanı” ödülünü aldı. 

2024 – 50. Altın Kelebek Ödülleri: “Kızıl Goncalar” dizisindeki performansıyla “En İyi Kadın Oyuncu” kategorisinde aday gösterildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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