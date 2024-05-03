Öz Güven Sorununun Sebebi Ne?

Öz güven eksikliği, sanki bir kara delik gibi içine düştüğünüzde sizi yavaşça yutan bir durum. Ancak bu durumun altında yatan asıl sebep, aslında tam da aynada gördüğünüz kişi: Kendiniz. Evet, doğru duydunuz. Öz güven eksikliğinin altında yatan asıl sorun, sizin kendinize olan tutumunuz, ilgi eksikliğiniz ve başarılarınızı göz ardı etme eğiliminiz. Bir adım geri atıp durumu biraz daha detaylandıralım. Öz güven eksikliği, bir nevi içsel bir savaşın sonucu. Kendinle olan bu savaş, öz güvenini yavaş yavaş tüketiyor ve seni kendine karşı daha da ilgisiz hale getiriyor. Kendine olan bu ilgisizlik, başarılarını göz ardı etmenle sonuçlanıyor ve bu da öz güvenini daha da aşağı çekiyor. Bu durum, bir çıkmaz sokak gibi görünebilir. Ancak aslında çözüm de yine kendinde saklı. Kendine olan bu tavırlarını değiştirmen, başarılarını görmeyi öğrenmen ve kendine karşı daha ilgili olman gerekiyor. Bu adımları atarak öz güvenini yeniden inşa edebilir ve hayatının kontrolünü eline alabilirsin. Kendinle olan bu savaşı sonlandırmanın zamanı geldi. Kendine olan öz güvenini geri kazanmak için, öncelikle kendine olan bakış açını değiştirmen gerekiyor. Kendine olan ilgisizliği bir kenara bırakıp, başarılarını görmeye başladığında, öz güvenin de kendiliğinden artacak. Kendine olan bu yeni bakış açısı, hayatına yeni bir soluk getirecek ve öz güvenini yeniden kazanmana yardımcı olacak.