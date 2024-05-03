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Öz Güven Sorununun Sebebi Ne?

Öz Güven Sorununun Sebebi Ne?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
03.05.2024 - 16:46

Senin öz güven sorununun sebebi ne?

Haydi teste!

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1. Risk almaktan korkar mısın?

2. Hata yaptığında genellikle bahaneler bulur musun?

2. Hata yaptığında genellikle bahaneler bulur musun?

3. Değişmek zorunda kalmak veya yenilik seni zorlar mı?

4. Çocukluğunu düşündüğünde mutlu anılar mı canlanıyor gözünde?

4. Çocukluğunu düşündüğünde mutlu anılar mı canlanıyor gözünde?

5. Sence sen başarılı biri misin?

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6. Etrafındaki insanlar hep başarılı insanlar mı?

7. Sence sen özgür bir hayat mı yaşadın?

7. Sence sen özgür bir hayat mı yaşadın?

8. Aileni gözünün önüne getirdiğinde hangi duyguyu hissediyorsun?

8. Aileni gözünün önüne getirdiğinde hangi duyguyu hissediyorsun?

9. Bunlardan hangisini unutamadın?

9. Bunlardan hangisini unutamadın?

10. Son olarak seni kim destekliyor?

10. Son olarak seni kim destekliyor?
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Öz güven eksikliğinin altında çocukluk travmaların yatıyor.

Eğer şu an kendinle ilgili bir öz güven eksikliği hissediyorsan, bunun köklerini çocukluğuna döndüğünde bulabilirsin. Evet, doğru duydunuz! İçinde bulunduğunuz bu öz güven labirentinin girişi, çocukluk yıllarınıza dayanıyor. Belki de şu an kendinizi sorguluyor, neden bu kadar öz güven eksikliği yaşadığınızı anlamaya çalışıyorsunuz. Ancak cevap, aslında geçmişin tozlu sayfalarında saklı. Çocukluğunuzda yaşadığınız zorluklar, belki de farkında olmadan bugünkü öz güven durumunuzu şekillendiren en önemli etkenlerden biri oldu. Belki de çocukken yaşadığınız bir başarısızlık, belki de bir yetişkinin sizi küçümsemesi, belki de sürekli eleştirilen bir çocuk olmanız... İşte tüm bunlar, bugün kendinize olan inancınızı sarsan, öz güveninizi zedeleyen travmalar olarak karşınıza çıkıyor. Öz güven eksikliği, birçok insanın hayatında karşılaştığı bir durum. Ancak bunun temelinde yatan sebepleri anlamak, bu durumu aşmanın ilk adımıdır. Unutmayın, çocukluk travmalarınız bugün kim olduğunuzu belirler, ancak yarın kim olacağınızı belirlemek tamamen sizin elinizde!

Öz güven eksikliğinin altında aile sorunların yatıyor.

Öz güven eksikliğinin altında aile sorunların yatıyor. Bazen farkında olmasak da, ailemizle yaşadığımız olaylar, duygusal yaralarımızın oluşmasına neden oluyor. Bu durum, ister istemez bizim öz güvenimizi de etkiliyor. Hayatın içinde, ailemizle geçirdiğimiz zamanlar, neşeli anılar kadar zorlu anılar da içerir. Ancak bazen bu zor anılar, bizi daha da güçlü kılmak yerine, içimizde derin izler bırakabiliyor. Bu izler, genellikle öz güven eksikliği şeklinde kendini gösteriyor. Öz güven eksikliği, genellikle içimizde bir yerlerde saklı kalan bu duygusal yaraların bir sonucu. Bu yaralar, ailemizle yaşadığımız her türlü olayın sonucunda oluşabiliyor. İster isteyelim, ister istemeyelim, ailemizle yaşadığımız her şey, öz güvenimizi etkileyen bu duygusal yaraların oluşmasına neden oluyor. Bu durum, genellikle farkında olmadan, içimizin derinlerinde bir yerlere yerleşiyor ve zamanla öz güvenimizi zedeliyor. Bu nedenle, öz güven eksikliğinin altında yatan nedenlerin çoğu zaman ailevi sorunlar olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Öz güven eksikliğinin altında kendinle olan savaşın yatıyor.

Öz güven eksikliği, sanki bir kara delik gibi içine düştüğünüzde sizi yavaşça yutan bir durum. Ancak bu durumun altında yatan asıl sebep, aslında tam da aynada gördüğünüz kişi: Kendiniz. Evet, doğru duydunuz. Öz güven eksikliğinin altında yatan asıl sorun, sizin kendinize olan tutumunuz, ilgi eksikliğiniz ve başarılarınızı göz ardı etme eğiliminiz. Bir adım geri atıp durumu biraz daha detaylandıralım. Öz güven eksikliği, bir nevi içsel bir savaşın sonucu. Kendinle olan bu savaş, öz güvenini yavaş yavaş tüketiyor ve seni kendine karşı daha da ilgisiz hale getiriyor. Kendine olan bu ilgisizlik, başarılarını göz ardı etmenle sonuçlanıyor ve bu da öz güvenini daha da aşağı çekiyor. Bu durum, bir çıkmaz sokak gibi görünebilir. Ancak aslında çözüm de yine kendinde saklı. Kendine olan bu tavırlarını değiştirmen, başarılarını görmeyi öğrenmen ve kendine karşı daha ilgili olman gerekiyor. Bu adımları atarak öz güvenini yeniden inşa edebilir ve hayatının kontrolünü eline alabilirsin. Kendinle olan bu savaşı sonlandırmanın zamanı geldi. Kendine olan öz güvenini geri kazanmak için, öncelikle kendine olan bakış açını değiştirmen gerekiyor. Kendine olan ilgisizliği bir kenara bırakıp, başarılarını görmeye başladığında, öz güvenin de kendiliğinden artacak. Kendine olan bu yeni bakış açısı, hayatına yeni bir soluk getirecek ve öz güvenini yeniden kazanmana yardımcı olacak.

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