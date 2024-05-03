Öz Güven Sorununun Sebebi Ne?
Öz Güven Sorununun Sebebi Ne?
Senin öz güven sorununun sebebi ne?
Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Risk almaktan korkar mısın?
2. Hata yaptığında genellikle bahaneler bulur musun?
3. Değişmek zorunda kalmak veya yenilik seni zorlar mı?
4. Çocukluğunu düşündüğünde mutlu anılar mı canlanıyor gözünde?
5. Sence sen başarılı biri misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Etrafındaki insanlar hep başarılı insanlar mı?
7. Sence sen özgür bir hayat mı yaşadın?
8. Aileni gözünün önüne getirdiğinde hangi duyguyu hissediyorsun?
9. Bunlardan hangisini unutamadın?
10. Son olarak seni kim destekliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Öz güven eksikliğinin altında çocukluk travmaların yatıyor.
Öz güven eksikliğinin altında aile sorunların yatıyor.
Öz güven eksikliğinin altında kendinle olan savaşın yatıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın