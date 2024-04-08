Oyuncuların Pek Sevmediği Call Of Duty: Vanguard'ın Satış Sayısı Şaşırtacak Cinsten
Oyuncuların Pek Sevmediği Call Of Duty: Vanguard'ın Satış Sayısı Şaşırtacak Cinsten
Eleştirmenler ve oyuncular tarafından en kötü Call of Duty oyunu olarak lanse edilen Call of Duty: Vanguard'ın resmi satış sayısı açıklandı. Bu kadar kötü olduğu söylenen oyunun satış rakamları bile dudak uçuklatan cinsten.
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2021 yılında çıkmıştı.
Ama satış rakamları öyle demiyor...
30 milyon satış var ancak bu şirketi pek tatmin etmemiş.
Sunucular çalışır durumda ve güncellemeler gelmeye devam ediyor.
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