Oyuncuların Pek Sevmediği Call Of Duty: Vanguard'ın Satış Sayısı Şaşırtacak Cinsten

Oyunculara Stalingrad mücadelesi ve Kuzey Afrika Cephesi gibi aksiyon dolu alanları sunmak isteyen Call of Duty: Vanguard, hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından serinin en kötü oyunu olarak lanse ediliyor. Öyle ki, oyunun Metacritic puanı 73 ve kullanıcı puanı ise sadece 3.7 olarak görüntüleniyor.