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Oyuncuların Pek Sevmediği Call Of Duty: Vanguard'ın Satış Sayısı Şaşırtacak Cinsten

Oyuncuların Pek Sevmediği Call Of Duty: Vanguard'ın Satış Sayısı Şaşırtacak Cinsten

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 12:34

Eleştirmenler ve oyuncular tarafından en kötü Call of Duty oyunu olarak lanse edilen Call of Duty: Vanguard'ın resmi satış sayısı açıklandı. Bu kadar kötü olduğu söylenen oyunun satış rakamları bile dudak uçuklatan cinsten.

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2021 yılında çıkmıştı.

2021 yılında çıkmıştı.

Oyunculara Stalingrad mücadelesi ve Kuzey Afrika Cephesi gibi aksiyon dolu alanları sunmak isteyen Call of Duty: Vanguard, hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından serinin en kötü oyunu olarak lanse ediliyor. Öyle ki, oyunun Metacritic puanı 73 ve kullanıcı puanı ise sadece 3.7 olarak görüntüleniyor.

Ama satış rakamları öyle demiyor...

Ama satış rakamları öyle demiyor...

Hem oyuncular hem de eleştirmenler tarafından pek fazla sevilmeyen Vanguard'ın resmi satış rakamları ise bunun tam tersini gösterir nitelikte. Activision sosyal medya analisti Brian Hong tarafından açıklanan verilere göre oyun bugüne kadar toplamda 30 milyon adet satmış durumda.

30 milyon satış var ancak bu şirketi pek tatmin etmemiş.

30 milyon satış var ancak bu şirketi pek tatmin etmemiş.

Bu kadar eleştiri yağmuru arasında 30 milyon adet satan ve gerçekten iyi bir başarıya ulaşan Vanguard'ın beklentileri pek fazla karşılamadığı söyleniyor. Activision tarafından yapılan açıklamalara göre oyunun kötü bir şöhrete sahip olmasının nedeni ise 2. Dünya Savaşı.

Sunucular çalışır durumda ve güncellemeler gelmeye devam ediyor.

Sunucular çalışır durumda ve güncellemeler gelmeye devam ediyor.

Her ne kadar Warzone gibi oynaması ücretsiz bir çok oyunculu içeriğe ev sahipliği yapılsa bile, daha önce Vanguard'ı satın almış oyuncular hala çok oyunculu sunucularda kendilerini bu aksiyona bırakmaya devam ediyor.

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