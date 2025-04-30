onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlüler Dosyası
Öykü Karayel Kimdir? Can Bonomo'nun Eşi Öykü Karayel Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Öykü Karayel Kimdir? Can Bonomo'nun Eşi Öykü Karayel Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.04.2025 - 22:31

Öykü Karayel kimdir, hangi dizilerde oynadı, eşi kim ve kaç yaşında? Tiyatrodan ekrana uzanan kariyeriyle dikkat çeken başarılı oyuncu, 'Kuzey Güney', 'Bir Başkadır' ve 'Kalp Atışı' gibi yapımlarla hafızalara kazındı. Peki, Öykü Karayel’in aldığı ödüller neler? Can Bonomo ile evliliği, oğluyla sade hayatı ve yer aldığı güncel projeler dahil tüm detayları sizin için derledik!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öykü Karayel Kimdir?

Öykü Karayel Kimdir?

Öykü Karayel, Türk dizi, sinema ve tiyatro dünyasının dikkat çeken isimlerinden biridir. Sanat yolculuğuna tiyatro sahnesinde başlayan Karayel, kısa sürede televizyon ve sinema projelerinde de başarılı performanslar sergileyerek geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.​Televizyon Gazetesi+1Beyazperde+1

Kariyerine 'Kuzey Güney' dizisindeki Cemre karakteriyle adım atan Öykü Karayel, bu rolle büyük bir çıkış yakalamıştır.Ardından 'Kara Para Aşk', 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem', 'Kalp Atışı' ve 'Muhteşem İkili' gibi popüler dizilerde rol alarak oyunculuk yeteneğini pekiştirmiştir.

Öykü Karayel Kaç Yaşında?

Öykü Karayel Kaç Yaşında?

Öykü Karayel, 20 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. Aslan burcu olan Karayel, 1,63 metre boyunda ve 51 kilogram ağırlığındadır. Mavi gözleri ve açık kahverengi saçlarıyla dikkat çeken oyuncu, zarif ve doğal güzelliğiyle de öne çıkıyor.

Öykü Karayel Aslen Nereli?

Öykü Karayel Aslen Nereli?

Öykü Karayel, 20 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Yeşim, babasının adı ise Cengiz'dir. Ailesi hakkında detaylı bilgi bulunmamakla birlikte, her iki ebeveyninin de bankacılık sektöründe çalıştığı bilinmektedir. 

Öykü Karayel'in bir de tek yumurta ikizi vardır. Öykü Karayel'in ikizi Ezgi Karayel, moda tasarımı alanında kariyer yapmıştır. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Ezgi Karayel, 2018 yılında Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nda birincilik ödülü kazanmıştır. ​

Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Öykü Karayel, Çemberlitaş Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra tiyatroya olan ilgisiyle Kenter Tiyatrosu'nda kısa bir süre eğitim almıştır. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne kabul edilerek akademik tiyatro eğitimine başlamıştır.

Öykü Karayel'in Kariyer Başlangıcı

Öykü Karayel'in Kariyer Başlangıcı

Öykü Karayel'in profesyonel kariyer yolculuğu tiyatro sahnesinde başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördüğü sırada, Berkun Oya'nın yönetmenliğini yaptığı 'Güzel Şeyler Bizim Tarafta' adlı tiyatro oyununda Ayşe karakteriyle sahneye çıktı. Bu performansı hem eleştirmenlerden hem de tiyatro dünyasından büyük beğeni topladı. Hatta bu oyun sayesinde 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde Efes Özel Ödülü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü gibi önemli ödüllere layık görüldü.

Kariyerindeki asıl dönüm noktası ise, 2011 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük ses getiren 'Kuzey Güney' dizisinde Cemre Çayak karakterine hayat vermesiyle gerçekleşti. Henüz genç bir oyuncuyken böylesine güçlü bir karakteri başarıyla canlandırması, hem sektördeki yerini sağlamlaştırdı hem de geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmasını sağladı. Cemre karakteriyle elde ettiği çıkış, Öykü Karayel’in televizyon kariyerinin kapılarını ardına kadar açtı.

Öykü Karayel'in Özel Hayatı

Öykü Karayel'in Özel Hayatı

Öykü Karayel, 2015 yılında müzisyen Can Bonomo ile aşk yaşamaya başlamıştır. İkili, ilişkilerini gözlerden uzak sürdürmüş, zaman zaman verdikleri samimi pozlarla magazin gündemine gelmiştir. Üç yıllık birlikteliğin ardından, 14 Temmuz 2018'de sade bir törenle nikâh masasına oturmuşlardır.

Bu mutlu evlilik, 2021 yılında oğulları Roman'ın dünyaya gelmesiyle taçlanmıştır. Çift, oğullarıyla birlikte kurdukları aile hayatını genel olarak gözlerden uzak yaşamayı tercih etmekte, zaman zaman sosyal medyada paylaştıkları karelerle sevenlerine küçük anlar sunmaktadır.

Öykü Karayel, özel hayatında gösterdiği bu dengeli ve samimi duruşla, sadece başarılı bir oyuncu değil, aynı zamanda sevilen bir aile insanı kimliğiyle de anılmaktadır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öykü Karayel'in Öne Çıkan Açıklamaları

Öykü Karayel'in Öne Çıkan Açıklamaları

  • 'Hayat, algıladığımız kadar var.'

  • 'Kendimi hiçbir zaman 'iyi oyuncuyum' diye tanımlamadım.'

  • 'Özgürlük, ruhani bir kavramdır.'

  •  'Hayatımda altı çizilecek bir yaşantım olmadı.'

  • 'Ünlü biri, her fikrini beyan edemez.'

  • 'Oyun oynamaktan keyif alıyorum ve işim de bu.'

Öykü Karayel'in Yer Aldığı Diziler

Öykü Karayel'in Yer Aldığı Diziler

Ekran Dizileri

  • Kuzey Güney (2011–2013) – Cemre Çayak

  • Kara Para Aşk (2014–2015) – İpek

  • Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2016) – Dilruba Sultan

  • Kalp Atışı (2017–2018) – Eylül Erdem

  • Muhteşem İkili (2018–2019) – Yağmur Bulut

  • Jet Sosyete (2019) – Sinem (Konuk Oyuncu)

  • Kaderimin Oyunu (2021–2022) – Asiye Yılmaz 

  • Arak (2023–2024) – Zeynep Çınar

İnternet Dizileri

Öykü Karayel'in Yer Aldığı Filmler

Öykü Karayel'in Yer Aldığı Filmler

  • Bulantı (2015) – Aslı

  • Toz (2015) – Azra Naziri

  • İşe Yarar Bir Şey (2017) – Canan

  • Put Şeylere (2018) – Elif

  • Umami (2025) – Melis

Öykü Karayel'in Güncel Projeleri

Öykü Karayel'in Güncel Projeleri

Umami – Kaynama Noktası (2025, Disney+)

  • Tür: Drama

  • Karakter: Melis

  • Yönetmen: Emre Şahin

  • Yapım: Karga Seven Pictures

  • Konu: İngiliz yapımı Boiling Point filminin Türkiye uyarlaması olan Umami, İstanbul'da lüks bir restoranda geçen tek plan çekim tekniğiyle hazırlanmış bir geceyi anlatıyor. Öykü Karayel, başrolü Burak Deniz ile paylaşıyor.

Platonik (2025, Netflix)

  • Tür: Dram / Komedi

  • Karakter: Nedret

  • Yönetmen: Henüz açıklanmadı

  • Yapım: Henüz açıklanmadı

  • Konu: Gupse Özay'ın başrolünde yer aldığı bu projede, Öykü Karayel de önemli bir karakteri canlandıracak. Dizi, bir anne ve iki kızının Alaçatı’da işlettiği butik otelde yaşananları konu alıyor.

Öykü Karayel'in Ödülleri ve Adaylıkları

Öykü Karayel'in Ödülleri ve Adaylıkları

Tiyatro Ödülleri

  • 2011 – 16. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri
  • → Efes Özel Ödülü

  • (“Güzel Şeyler Bizim Tarafta” tiyatro oyunu – Ayşe karakteri)

  • 2011 – Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri

  • → Genç Yetenek Ödülü
  • (Aynı oyunla tiyatro eleştirmenlerinden)

Sinema ve Dizi Ödülleri

  • 2017 – 7. Malatya Uluslararası Film Festivali
  • → En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

  • (İşe Yarar Bir Şey filmi – Canan karakteri)

  • 2017 – 5. Boğaziçi Film Festivali

  • → En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

  • (İşe Yarar Bir Şey filmi)

  • 2017 – 17. Sinema Burada Film Festivali

  • → Başarı Ödülü

  • (Sinema alanındaki genel başarısı için)

  • 2017 – 20. Hürriyet Altın Kelebek Ödülleri

  • → En İyi Ekran Çifti Ödülü (Gökhan Alkan ile birlikte)

  • (Kalp Atışı dizisindeki uyumlarıyla)

  • 2021 – GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri

  • → Yılın Kadını Ödülü
  • (“Bir Başkadır” dizisindeki Meryem karakteriyle kültürel etkisi nedeniyle)

Uluslararası Adaylıklar

  • 2017 – 20. Şanghay Uluslararası Film Festivali (Asian New Talent Awards)
  • → En İyi Kadın Oyuncu Adaylığı
  • (Toz filmi – Azra Naziri karakteriyle)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
7
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın