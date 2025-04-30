Öykü Karayel Kimdir? Can Bonomo'nun Eşi Öykü Karayel Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Öykü Karayel'in profesyonel kariyer yolculuğu tiyatro sahnesinde başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördüğü sırada, Berkun Oya'nın yönetmenliğini yaptığı 'Güzel Şeyler Bizim Tarafta' adlı tiyatro oyununda Ayşe karakteriyle sahneye çıktı. Bu performansı hem eleştirmenlerden hem de tiyatro dünyasından büyük beğeni topladı. Hatta bu oyun sayesinde 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde Efes Özel Ödülü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü gibi önemli ödüllere layık görüldü.

Kariyerindeki asıl dönüm noktası ise, 2011 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük ses getiren 'Kuzey Güney' dizisinde Cemre Çayak karakterine hayat vermesiyle gerçekleşti. Henüz genç bir oyuncuyken böylesine güçlü bir karakteri başarıyla canlandırması, hem sektördeki yerini sağlamlaştırdı hem de geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmasını sağladı. Cemre karakteriyle elde ettiği çıkış, Öykü Karayel’in televizyon kariyerinin kapılarını ardına kadar açtı.