Otomobilde Hayat Kurtaran Donanımlar: Bunların Varlığı ''Güven'' Veriyor!
Otomobilde Hayat Kurtaran Donanımlar: Bunların Varlığı ''Güven'' Veriyor!
Yeni nesil otomobiller artık birbirinden harika güvenlik teknolojileriyle birlikte geliyor. Özellikle üst paket araçlarda oldukça güzel özelliklere sahip olabiliyorsunuz. Bunları çoğu kişi pek önemsemese de aslında faydaları saymakla bitmiyor. Zira güvenli sürüş herkes için önemli. Peki, otomobilde hayat kurtaran bu donanımlar neler? Bugünkü içeriğimizde güvenliğiniz için olmazsa olmaz donanımları sıralıyoruz. Hazırsanız başlayalım!
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6. SOS Tuşu
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5. Çarpışma Önleme Sistemi
4. ESP (Elektronik Stabilite Programı)
3. ABS (Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi)
2. Airbag (Hava Yastığı)
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1. Emniyet Kemeri
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