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Otomobilde Hayat Kurtaran Donanımlar: Bunların Varlığı ''Güven'' Veriyor!

Otomobilde Hayat Kurtaran Donanımlar: Bunların Varlığı ''Güven'' Veriyor!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
19.12.2024 - 15:20

Yeni nesil otomobiller artık birbirinden harika güvenlik teknolojileriyle birlikte geliyor. Özellikle üst paket araçlarda oldukça güzel özelliklere sahip olabiliyorsunuz. Bunları çoğu kişi pek önemsemese de aslında faydaları saymakla bitmiyor. Zira güvenli sürüş herkes için önemli. Peki, otomobilde hayat kurtaran bu donanımlar neler? Bugünkü içeriğimizde güvenliğiniz için olmazsa olmaz donanımları sıralıyoruz. Hazırsanız başlayalım!

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6. SOS Tuşu

6. SOS Tuşu

Bu buton doğru zamanda kullanıldığında gerçekten hayati öneme sahip. Eğer bir kaza yaparsanız, SOS butonu sayesinde yetkililerle iletişime geçebiliyor ve bulunduğunuz konuma yardım çağırabiliyorsunuz.

SOS tuşunun nasıl çalıştığını merak edenleri şöyle alalım👇

5. Çarpışma Önleme Sistemi

5. Çarpışma Önleme Sistemi

Yeni nesil araçlarda giderek yaygınlaşan bu sistem, belli bir noktada devreye girerek olası çarpışmaların önüne geçiyor. Kaza olasılığını azalttığı için varlığıyla güven veriyor.

4. ESP (Elektronik Stabilite Programı)

4. ESP (Elektronik Stabilite Programı)

ESP, sürücü kontrolünü kaybettiği anda aracın tekerleklerinden birine yapılan kısa ve güçlü frenleme müdahalesi olarak biliniyor. Bu teknoloji; sürücünün, aracın kontrolünü kaybetmesini engelleyerek birçok kazanın önüne geçiyor.

3. ABS (Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi)

3. ABS (Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi)

Kısaca ABS, tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek daha kısa mesafede daha iyi frenleme yapmanıza imkan tanıyor. Aracın ani frenleme hareketinde yavaşlamasını ve durmasını zorlaştıran tekerlek kilitlenmesini önleyerek etkili bir frenleme hareketinin gerçekleşmesini sağlıyor.

2. Airbag (Hava Yastığı)

2. Airbag (Hava Yastığı)

Hava yastığını uzun uzun anlatmaya hiç gerek yok sanırım. Çünkü 7'den 70'e otomobille ilgilenen herkes bunun ne kadar önemli olduğunu bilir. Çarpışma anında çok hızlı şekilde açılan hava yastığı, yolcuları koruyan oldukça etkili bir koruma sistemidir.

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1. Emniyet Kemeri

1. Emniyet Kemeri

Üzerine fazla söz söylememize gerek kalmayan bir donanım daha... Emniyet kemeri, otomobil tarihinin en büyük icatlarından bir tanesi. Her araçta standart olarak gelen bu kemeri mutlaka kullanın, kullandırın. Zira bu kemer, güvenli sürüşün olmazsa olmazları arasında başı çeker.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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