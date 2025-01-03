Osmanlı'nın Fethettiği İlk Ada İmralı Adası'nın İsmi Nereden Geliyor? Meğer İlk Adı Bu Değilmiş!

İstanbul’a sadece 50 kilometre uzaklıkta ama vapurla gidilemeyen gizemli bir ada… Osmanlı tarihinin derin izlerini taşıyan bu küçük kara parçası 20. yüzyılda bambaşka bir kimliğe büründü. Adı bir Osmanlı denizcisinin cesaretiyle tarihe kazındı ancak bugün anıldığı yer onu Türkiye’nin gündeminden hiç düşürmüyor. Marmara Denizi’ndeki bu ada sıradan bir yer değil; hem tarihi hem de taşıdığı anlamla Türkiye’nin en dikkat çeken noktalarından biri. Peki İmralı Adası’nın hikayesi nasıl başladı ve nasıl bu denli farklı bir role büründü?

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