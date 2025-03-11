Osimhen'in Galatasaray'dan İstediği Sözleşme Ortaya Çıktı!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in geleceği, futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Son haftalardaki performansıyla adeta takımı sırtlayan Nijeryalı forvetin, sezon sonunda kalıcı olarak kalmak için talep ettiği maaş ve kontrat süresi belli oldu. (Türkiye Gazetesi)