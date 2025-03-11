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Osimhen'in Galatasaray'dan İstediği Sözleşme Ortaya Çıktı!

Osimhen'in Galatasaray'dan İstediği Sözleşme Ortaya Çıktı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.03.2025 - 21:06

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in geleceği, futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Son haftalardaki performansıyla adeta takımı sırtlayan Nijeryalı forvetin, sezon sonunda kalıcı olarak kalmak için talep ettiği maaş ve kontrat süresi belli oldu. (Türkiye Gazetesi)

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Osimhen'in kalmak için sunduğu şartlar belli oldu.

Osimhen'in kalmak için sunduğu şartlar belli oldu.

Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sahada gösterdiği performansla kısa sürede takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi. Yönetim, 26 yaşındaki golcüyü bonservisiyle kadroya katmak için girişimlerde bulunurken, yıldız futbolcunun talep ettiği maaş da belli oldu.

4 yıllık sözleşme, 60 milyon euro.

4 yıllık sözleşme, 60 milyon euro.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Osimhen, Galatasaray'dan 4 yıllık kontrat ve yıllık 15 milyon euro garanti ücret talep etti.

Napoli de serbest kalma maddesinin ödenmesini istiyor.

Napoli de serbest kalma maddesinin ödenmesini istiyor.

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, geçtiğimiz aylarda konuya dair yaptığı açıklamada 'Galatasaray, Osimhen'i istiyorsa, sözleşmesindeki serbest kalma maddesi olan 75 milyon euroyu ödemeli' demişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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