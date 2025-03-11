Osimhen'in Galatasaray'dan İstediği Sözleşme Ortaya Çıktı!
Osimhen'in Galatasaray'dan İstediği Sözleşme Ortaya Çıktı!
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in geleceği, futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Son haftalardaki performansıyla adeta takımı sırtlayan Nijeryalı forvetin, sezon sonunda kalıcı olarak kalmak için talep ettiği maaş ve kontrat süresi belli oldu. (Türkiye Gazetesi)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Osimhen'in kalmak için sunduğu şartlar belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
4 yıllık sözleşme, 60 milyon euro.
Napoli de serbest kalma maddesinin ödenmesini istiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın