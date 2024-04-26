"Ormanda Bir Ayıyla mı Yoksa Bir Erkekle mi Karşılaşmayı Seçerdiniz?" Sorusunu İstatistiklerle Yanıtladı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@badesimkubak/...
Bir sokak röportajında 'Ormanda bir ayıyla mı karşılaşmayı seçerdiniz yoksa bir erkekle mi?' sorusu sorulmuş, soruya hemen hemen herkesin 'ayı cevabını vermesi beyleri kızdırmıştı.
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Bunun üzerine bir TikTok kullanıcısı, soruyu istatistiklerle yanıtladı.
Bir erkek tarafından öldürülme ihtimalinizin bir ayı tarafından öldürülme ihtimalinizden 167 kat fazla olduğunu söyleyen kadın yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
İşte o video;
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İkisi de aynı değil mi aşkım :D seçim diyorsaniz ayı"yı seciyorum 😁
Bunun analinizini yapabilmen için evvela ormanda bi ayıyla karşılaşta daha sonra/hayatı o anda tekrar sorgularsın.. Oradan canlı yayın yaparsın artık :)