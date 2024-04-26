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"Ormanda Bir Ayıyla mı Yoksa Bir Erkekle mi Karşılaşmayı Seçerdiniz?" Sorusunu İstatistiklerle Yanıtladı

"Ormanda Bir Ayıyla mı Yoksa Bir Erkekle mi Karşılaşmayı Seçerdiniz?" Sorusunu İstatistiklerle Yanıtladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 22:00

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Bir sokak röportajında 'Ormanda bir ayıyla mı karşılaşmayı seçerdiniz yoksa bir erkekle mi?' sorusu sorulmuş, soruya hemen hemen herkesin 'ayı cevabını vermesi beyleri kızdırmıştı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@badesimkubak/...
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Bunun üzerine bir TikTok kullanıcısı, soruyu istatistiklerle yanıtladı.

Bunun üzerine bir TikTok kullanıcısı, soruyu istatistiklerle yanıtladı.

Bir erkek tarafından öldürülme ihtimalinizin bir ayı tarafından öldürülme ihtimalinizden 167 kat fazla olduğunu söyleyen kadın yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bir erkek tarafından öldürülme ihtimalinizin bir ayı tarafından öldürülme ihtimalinizden 167 kat fazla olduğunu söyleyen kadın yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İşte o video;

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seremonix

İkisi de aynı değil mi aşkım :D seçim diyorsaniz ayı"yı seciyorum 😁

gur.ebrar34

Bunun analinizini yapabilmen için evvela ormanda bi ayıyla karşılaşta daha sonra/hayatı o anda tekrar sorgularsın.. Oradan canlı yayın yaparsın artık :)