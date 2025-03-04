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Opel Fiyat Listesi Mart 2025: Opel Corsa, Astra, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Opel Fiyat Listesi Mart 2025: Opel Corsa, Astra, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Opel
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.03.2025 - 16:20

2025 yılı Ocak ayı itibarıyla otomobil markaları fiyat artışına gitti. Birçok markanın modelinde fiyat güncellemesi yapıldı. Ocak ayında artan fiyatlar, genel olarak Şubat ayında değişiklik göstermedi. Mart ayı fiyatları ise merak konusu oldu. Fiyatı araştırılan markalardan birisi de Opel oldu. Alman otomotiv üreticisi Opel Mart 2025 fiyat listesini yayınladı.

Peki, Opel Corsa, Astra ve Mokka ne kadar oldu? 

İşte Opel Mart 2025 güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Opel fiyat listesi Mart 2025

Opel fiyat listesi Mart 2025

Opel'in en uygun fiyatlı modeli Corsa, Mart ayı itibarıyla 1.190.900 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Opel Corsa fiyat listesi Mart 2025

Opel Corsa fiyat listesi Mart 2025

  • 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 1.190.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.357.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 GS 1.422.900 TL

  • e-Corsa 100 kW GS 1.445.900 TL

Opel Astra fiyat listesi Mart 2025

Opel Astra fiyat listesi Mart 2025

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.710.900 TL

  • 115 kW GS 1.698.900 TL

Opel Mokka fiyat listesi Mart 2025

Opel Mokka fiyat listesi Mart 2025

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.604.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.738.900 TL

Opel Grandland fiyat listesi Mart 2025

Opel Grandland fiyat listesi Mart 2025

  • Hybrid 1.2 136 HP e-DCT6 Edition 2.091.000 TL

  • Hybrid 1.2 136 HP e-DCT6 GS 2.229.000 TL

  • 157 kW GS 1.804.000 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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