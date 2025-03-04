Opel Fiyat Listesi Mart 2025: Opel Corsa, Astra, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

2025 yılı Ocak ayı itibarıyla otomobil markaları fiyat artışına gitti. Birçok markanın modelinde fiyat güncellemesi yapıldı. Ocak ayında artan fiyatlar, genel olarak Şubat ayında değişiklik göstermedi. Mart ayı fiyatları ise merak konusu oldu. Fiyatı araştırılan markalardan birisi de Opel oldu. Alman otomotiv üreticisi Opel Mart 2025 fiyat listesini yayınladı.

Peki, Opel Corsa, Astra ve Mokka ne kadar oldu?

İşte Opel Mart 2025 güncel fiyat listesi.

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