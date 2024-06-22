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Onları İzlemek Paha Biçilemez: Euro 2024’ün En Değerli 10 Futbolcusu

etiket Onları İzlemek Paha Biçilemez: Euro 2024’ün En Değerli 10 Futbolcusu

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 15:31

Euro 2024 heyecanı devam ederken sahalarda gördüğümüz oyuncular, tahmin edemeyeceğiniz kadar değerli. Listemizin dışında kalan oyuncular da kıymetli ama sıraladığımız oyuncular epey bir kıymetli!

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Kylian Mbappe (Fransa) - €154.6 milyon

Kylian Mbappe (Fransa) - €154.6 milyon

Kylian Mbappe, hızı, dribbling yeteneği ve gol vuruşlarındaki becerisi ile dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul ediliyor. Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e transfer olması, onun hem kulüp hem de milli takım seviyesinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Fransa'nın Euro 2024'teki en büyük umutlarından biri olan Mbappe, her an maçın kaderini değiştirebilecek kapasitede.

Jude Bellingham (İngiltere) - €142.1 milyon

Jude Bellingham (İngiltere) - €142.1 milyon

Real Madrid'in genç yıldızı Jude Bellingham, orta sahada gösterdiği performansla dikkat çekiyor. İngiltere'nin oyun kurucusu olarak sahada her iki yönüyle de etkili olan Bellingham, top kontrolü, pas yeteneği ve oyun görüşüyle takımının hücum ve savunma organizasyonlarında önemli bir rol oynuyor​.

Phil Foden (İngiltere) - €119.7 milyon

Phil Foden (İngiltere) - €119.7 milyon

Manchester City'nin yetenekli oyuncusu Phil Foden, hız ve teknik becerisiyle öne çıkıyor. İngiltere'nin hücum hattında önemli bir yere sahip olan Foden, yaratıcı oyun tarzı ve gol yollarındaki etkinliği ile takımının en büyük kozlarından biri​.

Jamal Musiala (Almanya) - €118.9 milyon

Jamal Musiala (Almanya) - €118.9 milyon

Bayern Münih'in genç yıldızı Jamal Musiala, Almanya'nın en umut vaat eden oyuncularından biri. Dribbling yeteneği ve oyun zekasıyla rakip defansları zorlayan Musiala, hücum organizasyonlarında kilit rol oynuyor ve Almanya'nın başarıya ulaşmasında büyük katkı sağlıyor​.

Harry Kane (İngiltere) - €108.5 milyon

Harry Kane (İngiltere) - €108.5 milyon

Tottenham'ın gol makinesi Harry Kane, İngiltere'nin hücum hattındaki en büyük silahı. Bitiriciliği, hava toplarındaki üstünlüğü ve liderlik vasıflarıyla takımını ileri taşıyan Kane, Euro 2024'te de adından sıkça söz ettirdi.

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Bukayo Saka (İngiltere) - €106.2 milyon

Bukayo Saka (İngiltere) - €106.2 milyon

Arsenal'in genç yeteneği Bukayo Saka, hızı ve çabukluğuyla defansları zor durumda bırakıyor. İngiltere'nin sağ kanadında oynayan Saka, top sürme ve gol vuruşlarındaki etkinliği ile dikkat çekiyor ve takımına büyük katkı sağlıyor.

Eduardo Camavinga (Fransa) - €97 milyon

Eduardo Camavinga (Fransa) - €97 milyon

Real Madrid'in genç orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, Fransa'nın orta sahadaki jokeri. Topa hakimiyeti, oyun kurma becerisi ve savunma katkısıyla takımının her iki yönünde de büyük bir etki yaratıyor. Genç yaşına rağmen gösterdiği olgun oyun, onu izlemeye değer kılıyor​.

Kai Havertz (Almanya) - €91.4 milyon

Kai Havertz (Almanya) - €91.4 milyon

Chelsea'nin Alman yıldızı Kai Havertz, sahada her pozisyonda etkili olabiliyor. Almanya'nın hücum hattında önemli bir rol oynayan Havertz, sahada iz bırakan performanslarıyla tanınıyor. Yaratıcılığı ve bitiriciliği ile takımına büyük katkı sağlıyor​.

Rodri (İspanya) - €88.7 milyon

Rodri (İspanya) - €88.7 milyon

Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri, İspanya'nın oyun kurucusu olarak dikkat çekiyor. Savunma ve hücum arasındaki bağlantıyı sağlayan Rodri, takımının beyni olarak sahada yer alıyor. Pas yeteneği ve oyun görüşü ile rakiplerinin oyununu bozuyor ve takımının ataklarını başlatıyor​.

Declan Rice (İngiltere) - €81.8 milyon

Declan Rice (İngiltere) - €81.8 milyon

West Ham United'ın kaptanı Declan Rice, İngiltere'nin defansif orta sahadaki kilit oyuncusu. Güçlü fiziği ve top kapma becerisiyle takımının savunma hattını sağlamlaştıran Rice, aynı zamanda hücum başlatma yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Liderlik vasıfları ve sahadaki duruşu ile izleyenlere güven veriyor.

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