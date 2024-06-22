Onları İzlemek Paha Biçilemez: Euro 2024’ün En Değerli 10 Futbolcusu
Onları İzlemek Paha Biçilemez: Euro 2024’ün En Değerli 10 Futbolcusu
Euro 2024 heyecanı devam ederken sahalarda gördüğümüz oyuncular, tahmin edemeyeceğiniz kadar değerli. Listemizin dışında kalan oyuncular da kıymetli ama sıraladığımız oyuncular epey bir kıymetli!
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Kylian Mbappe (Fransa) - €154.6 milyon
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Jude Bellingham (İngiltere) - €142.1 milyon
Phil Foden (İngiltere) - €119.7 milyon
Jamal Musiala (Almanya) - €118.9 milyon
Harry Kane (İngiltere) - €108.5 milyon
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