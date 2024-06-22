Onları İzlemek Paha Biçilemez: Euro 2024’ün En Değerli 10 Futbolcusu

Kylian Mbappe, hızı, dribbling yeteneği ve gol vuruşlarındaki becerisi ile dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul ediliyor. Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e transfer olması, onun hem kulüp hem de milli takım seviyesinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Fransa'nın Euro 2024'teki en büyük umutlarından biri olan Mbappe, her an maçın kaderini değiştirebilecek kapasitede.