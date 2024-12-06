Onedio Okurlarına Özel Genel Kültür Testinde 15/15 Yapabilecek misin?
Onedio Okurlarına Özel Genel Kültür Testinde 15/15 Yapabilecek misin?
Her cuma olduğu gibi bu cuma da sizler için hazırladığımız keyifli bir genel kültür testimiz var. Hem öğreneceğiniz hem eğleneceğiniz genel kültür testimiz için hazır mısınız?
Onedio okurlarına özel genel kültür testi!
Haydiiii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "İstanbul'u Dinliyorum" adlı şiir kimin eseridir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Servet-i Fünun topluluğunun başlıca temsilcisi kimdir?
3. Aşağıdaki maddelerden hangisi ısıyı en iyi ileten madde türüdür?
4. Neptün’ün atmosferindeki mavi rengi hangi gazın varlığına borçludur?
5. Bir cismin ağırlığını ölçmek için kullanılan bir araç nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Aşağıdaki elementlerden hangisi periyodik tabloda soy gazlar grubuna aittir?
7. Vücudumuzdaki oksijenin büyük bir kısmı hangi molekül ile taşınır?
8. Birleşmiş Milletler genel merkezi hangi şehirde yer almaktadır?
9. "Bütün dünya bir sahnedir" sözünü söyleyen ünlü yazar kimdir?
10. "Büyük Buhran" dönemi hangi yılları kapsar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Hangi ülkenin bayrağında ay-yıldız bulunmaz?
12. Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi enerji üretimiyle ilgilidir?
13. Efsanevi Yunan mitolojisindeki tanrı Zeus'un hangi amacını simgeleyen bir sembolü vardır?
14. Hangi gezegenin yüzeyi en sıcak olanıdır?
15. "Pi sayısı" (π) ilk olarak kim tarafından hesaplanmıştır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın