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Onedio Okurlarına Özel Genel Kültür Testinde 15/15 Yapabilecek misin?

Onedio Okurlarına Özel Genel Kültür Testinde 15/15 Yapabilecek misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
06.12.2024 - 16:01

Her cuma olduğu gibi bu cuma da sizler için hazırladığımız keyifli bir genel kültür testimiz var. Hem öğreneceğiniz hem eğleneceğiniz genel kültür testimiz için hazır mısınız?

Onedio okurlarına özel genel kültür testi!

Haydiiii!

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1. "İstanbul'u Dinliyorum" adlı şiir kimin eseridir?

2. Servet-i Fünun topluluğunun başlıca temsilcisi kimdir?

2. Servet-i Fünun topluluğunun başlıca temsilcisi kimdir?

3. Aşağıdaki maddelerden hangisi ısıyı en iyi ileten madde türüdür?

3. Aşağıdaki maddelerden hangisi ısıyı en iyi ileten madde türüdür?

4. Neptün’ün atmosferindeki mavi rengi hangi gazın varlığına borçludur?

4. Neptün’ün atmosferindeki mavi rengi hangi gazın varlığına borçludur?

5. Bir cismin ağırlığını ölçmek için kullanılan bir araç nedir?

5. Bir cismin ağırlığını ölçmek için kullanılan bir araç nedir?
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6. Aşağıdaki elementlerden hangisi periyodik tabloda soy gazlar grubuna aittir?

6. Aşağıdaki elementlerden hangisi periyodik tabloda soy gazlar grubuna aittir?

7. Vücudumuzdaki oksijenin büyük bir kısmı hangi molekül ile taşınır?

7. Vücudumuzdaki oksijenin büyük bir kısmı hangi molekül ile taşınır?

8. Birleşmiş Milletler genel merkezi hangi şehirde yer almaktadır?

8. Birleşmiş Milletler genel merkezi hangi şehirde yer almaktadır?

9. "Bütün dünya bir sahnedir" sözünü söyleyen ünlü yazar kimdir?

10. "Büyük Buhran" dönemi hangi yılları kapsar?

10. "Büyük Buhran" dönemi hangi yılları kapsar?
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11. Hangi ülkenin bayrağında ay-yıldız bulunmaz?

11. Hangi ülkenin bayrağında ay-yıldız bulunmaz?

12. Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi enerji üretimiyle ilgilidir?

12. Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi enerji üretimiyle ilgilidir?

13. Efsanevi Yunan mitolojisindeki tanrı Zeus'un hangi amacını simgeleyen bir sembolü vardır?

13. Efsanevi Yunan mitolojisindeki tanrı Zeus'un hangi amacını simgeleyen bir sembolü vardır?

14. Hangi gezegenin yüzeyi en sıcak olanıdır?

14. Hangi gezegenin yüzeyi en sıcak olanıdır?

15. "Pi sayısı" (π) ilk olarak kim tarafından hesaplanmıştır?

15. "Pi sayısı" (π) ilk olarak kim tarafından hesaplanmıştır?

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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