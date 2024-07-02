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Olimpiyatlara Katılan Ülkeleri Bayraklarından Tanıyabilecek misin?

Olimpiyatlara Katılan Ülkeleri Bayraklarından Tanıyabilecek misin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 11:48

Bu yıl olimpiyatlara katılan ülkelere ne kadar hakimsin? Bakalım bu ülkeleri bayraklarından tanıyabilecek misin? Hazırsan başlıyoruz!

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1. Öncelikle hem olimpiyatlara ev sahipliği yapan hem de katılan bu ülkenin adı ne?

1. Öncelikle hem olimpiyatlara ev sahipliği yapan hem de katılan bu ülkenin adı ne?

2. Peki Afrika'da yer alan bu ülke hangisi?

2. Peki Afrika'da yer alan bu ülke hangisi?

3. Bu bayrağın sahibi olan ülke Asya'da yer alıyor. Bunu bilebilecek misin?

3. Bu bayrağın sahibi olan ülke Asya'da yer alıyor. Bunu bilebilecek misin?

4. Bu ülke de Güney Amerika'da yer alıyor.

4. Bu ülke de Güney Amerika'da yer alıyor.

5. Orta Doğu'da yer alan bu ülke hangisi?

5. Orta Doğu'da yer alan bu ülke hangisi?
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6. Avrupa'da yer alan ve olimpiyatlara katılan bu ülke hangisi peki?

6. Avrupa'da yer alan ve olimpiyatlara katılan bu ülke hangisi peki?

7. Orta Amerika'daki bu ülke hangisi?

7. Orta Amerika'daki bu ülke hangisi?

8. Son olarak bir ada ülkesi olan bu ülkeyi biliyor musun?

8. Son olarak bir ada ülkesi olan bu ülkeyi biliyor musun?
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