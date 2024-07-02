Olimpiyatlara Katılan Ülkeleri Bayraklarından Tanıyabilecek misin?
Olimpiyatlara Katılan Ülkeleri Bayraklarından Tanıyabilecek misin?
Bu yıl olimpiyatlara katılan ülkelere ne kadar hakimsin? Bakalım bu ülkeleri bayraklarından tanıyabilecek misin? Hazırsan başlıyoruz!
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1. Öncelikle hem olimpiyatlara ev sahipliği yapan hem de katılan bu ülkenin adı ne?
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2. Peki Afrika'da yer alan bu ülke hangisi?
3. Bu bayrağın sahibi olan ülke Asya'da yer alıyor. Bunu bilebilecek misin?
4. Bu ülke de Güney Amerika'da yer alıyor.
5. Orta Doğu'da yer alan bu ülke hangisi?
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6. Avrupa'da yer alan ve olimpiyatlara katılan bu ülke hangisi peki?
7. Orta Amerika'daki bu ülke hangisi?
8. Son olarak bir ada ülkesi olan bu ülkeyi biliyor musun?
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