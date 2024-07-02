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Olimpiyat Oyunları'na Yetişip Yetişmeyeceği Merak Edilen Hande Baladın'dan Yeni Paylaşım!

Olimpiyat Oyunları'na Yetişip Yetişmeyeceği Merak Edilen Hande Baladın'dan Yeni Paylaşım!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 20:00

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı smaçörü Hande Baladın, sosyal medya hesabından sakatlığına dair yeni bir paylaşımda bulundu. 26 yaşındaki voleybolcu, Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na yetişmek için yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

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Ülkemize büyük başarılar getiren Filenin Sultanları, geçtiğimiz günlerde son şampiyon olarak çıktığı Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etmişti.

Ülkemize büyük başarılar getiren Filenin Sultanları, geçtiğimiz günlerde son şampiyon olarak çıktığı Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etmişti.

Turnuvada birçok oyuncumuz sakatlanarak önemli karşılaşmalarda parkeye çıkamamış, turnuvayı kapatmıştı.

Turnuvada birçok oyuncumuz sakatlanarak önemli karşılaşmalarda parkeye çıkamamış, turnuvayı kapatmıştı.

Hatta bu isimlerden biri olan Hande Baladın, 26 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na yetişmeyi umduğunu ifade etmişti.

Hatta bu isimlerden biri olan Hande Baladın, 26 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na yetişmeyi umduğunu ifade etmişti.

Tedavisine devam eden yıldız isim, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Tedavisine devam eden yıldız isim, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Baladın'ın paylaşımı 👇

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