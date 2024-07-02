Olimpiyat Oyunları'na Yetişip Yetişmeyeceği Merak Edilen Hande Baladın'dan Yeni Paylaşım!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı smaçörü Hande Baladın, sosyal medya hesabından sakatlığına dair yeni bir paylaşımda bulundu. 26 yaşındaki voleybolcu, Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na yetişmek için yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor.