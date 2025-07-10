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Öldürülen Aslan Zeus’un Sahibi Evinin Önüne Temsili Mezar Yaptırdı

Öldürülen Aslan Zeus’un Sahibi Evinin Önüne Temsili Mezar Yaptırdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.07.2025 - 17:24

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kafesinden kaçan 4 yaşındaki erkek aslan Zeus, saldırdığı bir çiftçiyi yaralamasının ardından vurularak öldürüldü. Aslanın sahibi Yaşar Kaplan, yaşadığı üzüntü nedeniyle Ankara’daki evinin önüne Zeus için temsili bir mezar yaptırdı. Kaplan, aslanı bebekliğinden bu yana beslediğini ve onunla özel bir bağ kurduğunu söyledi. 

Kaynak: İHA

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Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 Temmuz gecesi yaşandı.

Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 Temmuz gecesi yaşandı.

‘Zeus’ isimli 4 yaşındaki erkek aslan, barındığı hayvan bahçesindeki kafesinden kaçtı. Kısa süre sonra yakınlardaki bir bahçede çalışan çiftçi Süleyman Kır’a saldırarak onu yaraladı. Hastaneye kaldırılan çiftçi müşahede altına alınırken Zeus, vurularak öldürüldü.

Aslanın sahibi Yaşar Kaplan, Ankara’daki evinin önüne Zeus için temsili bir mezar yaptırdı.

Aslanın sahibi Yaşar Kaplan, Ankara’daki evinin önüne Zeus için temsili bir mezar yaptırdı.

Mezarın başında açıklama yapan Kaplan, yaşadığı kaybı şu sözlerle anlattı:

“Zeus benim kendi çocuğum gibiydi. Ölümü nedeniyle uyku düzenlerim bozuldu. Sakinleştirici ilaç alıyorum. Hiç uyuyamıyorum. Nereye baksam Zeus’u görüyorum. Çocuğum ölmüş gibi hissediyorum. Fark eden bir şey yok. Bu mezarla anısı benimle yaşasın istedim.”

Zeus’u bebekliğinden beri büyüttüğünü söyleyen Kaplan, “Onu aldığımda biberonla besliyordum, onunla oynuyordum, onunla yaşıyordum” dedi.

“Sabah evden çıkarken mezarına bakıyorum”

“Sabah evden çıkarken mezarına bakıyorum”

Oyuncaklarla ve fotoğraflarla süslenen mezarın başında ağlayarak konuşan Kaplan, hayvanını asla unutamayacağını söyledi.

“O kadar sosyal bir hayvandı ki. Ben bile şoktayım, nasıl yaptı bunu, nasıl oldu. Elimde büyüdüğü için unutmuyorum onu. Sabah evden çıktığımda, gece geldiğimde hep mezarına bakıyorum. Mezarını yapalı 2 gün oldu. Hiç olmazsa anısı bari burada yaşasın. Ankara’dan gitti, tekrar Ankara’ya geldi. Temsili bir mezar yaptık ona. Cesedi Antalya’da kaldı.”

Zeus’un öldürülmesine dair toplumdan gelen tepkilere de değinen Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

“Zeus benim için çok farklıydı. Tabii, üzüldüm. Her gittiğimde ziyaret ediyordum. Beni görünce heyecanlanıyordu. İlgi istiyordu, çok sosyal bir hayvandı. Videolarımda gördünüz, sarılıyordu, oynuyordu. Biraz tepki çekti, sosyal hayvan dememiz. İnsanlar onu tanımadığı için tepki verdi. Öldürmesinin de bir anlamı yoktu. En fazla uyutulurdu ve bir hayvanat bahçesine verilirdi yani. Bence panik yaptıkları için öldürdüler, başka birilerine zarar verir diye düşündüler sanırım. Aslında vermezdi.”

İşte o anlar 👇🏻

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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