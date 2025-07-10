Öldürülen Aslan Zeus’un Sahibi Evinin Önüne Temsili Mezar Yaptırdı

Oyuncaklarla ve fotoğraflarla süslenen mezarın başında ağlayarak konuşan Kaplan, hayvanını asla unutamayacağını söyledi.

“O kadar sosyal bir hayvandı ki. Ben bile şoktayım, nasıl yaptı bunu, nasıl oldu. Elimde büyüdüğü için unutmuyorum onu. Sabah evden çıktığımda, gece geldiğimde hep mezarına bakıyorum. Mezarını yapalı 2 gün oldu. Hiç olmazsa anısı bari burada yaşasın. Ankara’dan gitti, tekrar Ankara’ya geldi. Temsili bir mezar yaptık ona. Cesedi Antalya’da kaldı.”

Zeus’un öldürülmesine dair toplumdan gelen tepkilere de değinen Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

“Zeus benim için çok farklıydı. Tabii, üzüldüm. Her gittiğimde ziyaret ediyordum. Beni görünce heyecanlanıyordu. İlgi istiyordu, çok sosyal bir hayvandı. Videolarımda gördünüz, sarılıyordu, oynuyordu. Biraz tepki çekti, sosyal hayvan dememiz. İnsanlar onu tanımadığı için tepki verdi. Öldürmesinin de bir anlamı yoktu. En fazla uyutulurdu ve bir hayvanat bahçesine verilirdi yani. Bence panik yaptıkları için öldürdüler, başka birilerine zarar verir diye düşündüler sanırım. Aslında vermezdi.”