Öldürülen Aslan Zeus’un Sahibi Evinin Önüne Temsili Mezar Yaptırdı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kafesinden kaçan 4 yaşındaki erkek aslan Zeus, saldırdığı bir çiftçiyi yaralamasının ardından vurularak öldürüldü. Aslanın sahibi Yaşar Kaplan, yaşadığı üzüntü nedeniyle Ankara’daki evinin önüne Zeus için temsili bir mezar yaptırdı. Kaplan, aslanı bebekliğinden bu yana beslediğini ve onunla özel bir bağ kurduğunu söyledi.
Kaynak: İHA
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Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 Temmuz gecesi yaşandı.
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Aslanın sahibi Yaşar Kaplan, Ankara’daki evinin önüne Zeus için temsili bir mezar yaptırdı.
“Sabah evden çıkarken mezarına bakıyorum”
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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