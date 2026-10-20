Okyanusun Ortasında 40 Yıldır Tek Başına Duruyor: Günde İki Kez Tehlike Saçıyor
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Marshall Adaları'na bağlı Enewetak Atolü'nde Soğuk Savaş yıllarında inşa edilen Runit Kubbesi, nükleer test atıklarını barındırıyor. Tabanına yalıtım uygulanmadığı için altındaki yeraltı suyu gelgit döngüsüne bağlı olarak yükselip alçalıyor ve deniz suyu atıklarla temas ediyor. ABD Enerji Bakanlığı raporları da konuyu inceledi.
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ABD'nin 1958'de yaptığı nükleer test sonrası oluşan krater, 1980'de beton panellerle kapatılarak kubbeye dönüştürüldü.
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Kubbenin tabanına yalıtım katmanı dökülmedi ve gelgitler sırasında deniz suyu atıklarla temas ediyor.
Yükselen deniz seviyesi ve fırtınalar yapıyı zorlarken, DOE raporları acil bir çökme tehlikesi bulunmadığını belirtiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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