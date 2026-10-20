Okyanusun Ortasında 40 Yıldır Tek Başına Duruyor: Günde İki Kez Tehlike Saçıyor

Yükselen deniz seviyeleri, şiddetlenen fırtınalar ve tropikal iklim koşullarının beton yapıda zamanla çatlaklar oluşturduğu, dalga baskısının artmasının ise sızıntı mekanizmasını hızlandırdığı belirtiliyor. DOE'nin 2013 tarihli raporunda betonun yıprandığı ve hafif çatlaklar oluştuğu kaydedildi. Aynı raporda, açığa çıkan radyonüklidlerin hızla seyreleceği ve deniz ortamı için mevcut koşullara kıyasla yüksek bir risk oluşturmamasının beklendiği ifade edildi.

Haziran 2020 tarihli DOE raporunda ise kubbenin acil bir çökme ya da delinme tehlikesi altında olmadığı bildirildi. Kubbe içindeki atık miktarı yaklaşık 73 bin metreküp olarak belirtilirken, çevredeki toprak ve lagün suyunun kubbedeki atıktan daha radyoaktif olduğu kaydediliyor.