Okan Buruk Takımdaki Formsuzluğun Sebebini Fikstüre Bağladı
Okan Buruk Takımdaki Formsuzluğun Sebebini Fikstüre Bağladı
Süper Lig'in lideri Avrupa'nın da namağlup takımı konumundaki Galatasaray, yeni yılda adeta eski günlerini arar oldu. Gabriel Sara'nın eksikliği büyük dikkat çekerken yaşanan puan kayıpları, rahat geçmesi beklenen karşılaşmalarda sergilenen istikrarsız performans taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. Teknik Direktör Okan Buruk, kötü gidişatın sebebini yorgunluk olarak tanımladı.
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Süper Lig'deki son maçında Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde de yüzü gülmedi.
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Sarı-kırmızılılar, turnuvanın 7. haftasında konuk ettiği Kiev ile 3-3 berabere kaldı.
Maçın ardından sarı-kırmızı renklere gönül verenler takımlarına tepki gösterdi. Kaleci Fernando Muslera ıslıklandı.
Okan Buruk ise mücadele sonrası yaptığı açıklamada fikstürün yoğunluğundan dert yandı. 👇
51 yaşındaki çalıştırıcı, Muslera'ya yönelik seslerin yükselmesine dair de şunları söyledi. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Yapma hocam sebebi belli kulübeden gelenlerin katkı vermemesi yükün hep aynı oyunculara binmesi İcardi nin yokluğu hangi dakikada oyuncu degisek kim girecek ... Devamını Gör
beni türk hakemlerihe emanet ediniz (Okan buruk )😂