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Okan Buruk Takımdaki Formsuzluğun Sebebini Fikstüre Bağladı

Okan Buruk Takımdaki Formsuzluğun Sebebini Fikstüre Bağladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.01.2025 - 22:17

Süper Lig'in lideri Avrupa'nın da namağlup takımı konumundaki Galatasaray, yeni yılda adeta eski günlerini arar oldu. Gabriel Sara'nın eksikliği büyük dikkat çekerken yaşanan puan kayıpları, rahat geçmesi beklenen karşılaşmalarda sergilenen istikrarsız performans taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. Teknik Direktör Okan Buruk, kötü gidişatın sebebini yorgunluk olarak tanımladı.

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Süper Lig'deki son maçında Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde de yüzü gülmedi.

Süper Lig'deki son maçında Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde de yüzü gülmedi.

Sarı-kırmızılılar, turnuvanın 7. haftasında konuk ettiği Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, turnuvanın 7. haftasında konuk ettiği Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

Maçın ardından sarı-kırmızı renklere gönül verenler takımlarına tepki gösterdi. Kaleci Fernando Muslera ıslıklandı.

Maçın ardından sarı-kırmızı renklere gönül verenler takımlarına tepki gösterdi. Kaleci Fernando Muslera ıslıklandı.

Okan Buruk ise mücadele sonrası yaptığı açıklamada fikstürün yoğunluğundan dert yandı. 👇

Okan Buruk ise mücadele sonrası yaptığı açıklamada fikstürün yoğunluğundan dert yandı. 👇

'Dört günde bir maç oynuyoruz. Zorlu fikstür içinde oyuncularımızın cesaret ve fedakakarlıkla oynadığını görüyoruz. Bu oyuncularla gurur duyuyorum. Cumartesi günü taraftarımıza galibiyet hediye edeceğiz.'

51 yaşındaki çalıştırıcı, Muslera'ya yönelik seslerin yükselmesine dair de şunları söyledi. 👇

51 yaşındaki çalıştırıcı, Muslera'ya yönelik seslerin yükselmesine dair de şunları söyledi. 👇

'3-3 sonrası tabii ki sesler çıktı. Buna bakmamak gerekiyor. Orada tepkiden ziyade mutsuzluk olarak görmek gerekiyor. Tekrar bir galibiyet için hafta sonu önemli bir adım atacağız. Tabii ki Nando duygusal bir insan, bu işlerden etkileniyor. Çok büyük hizmetler verdi. Galatasaray şu an ligde yenilmeden gidiyorsa onun da çok büyük katkısı var. maç sonu taraftarlar yine onu çağırdılar. Destek olmaya çalıştılar. Onunla yola devam edeceğiz.' 

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Cindirella Man

Yapma hocam sebebi belli kulübeden gelenlerin katkı vermemesi yükün hep aynı oyunculara binmesi İcardi nin yokluğu hangi dakikada oyuncu degisek kim girecek ... Devamını Gör

ozgung756

beni türk hakemlerihe emanet ediniz (Okan buruk )😂