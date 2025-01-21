Okan Buruk Takımdaki Formsuzluğun Sebebini Fikstüre Bağladı

'3-3 sonrası tabii ki sesler çıktı. Buna bakmamak gerekiyor. Orada tepkiden ziyade mutsuzluk olarak görmek gerekiyor. Tekrar bir galibiyet için hafta sonu önemli bir adım atacağız. Tabii ki Nando duygusal bir insan, bu işlerden etkileniyor. Çok büyük hizmetler verdi. Galatasaray şu an ligde yenilmeden gidiyorsa onun da çok büyük katkısı var. maç sonu taraftarlar yine onu çağırdılar. Destek olmaya çalıştılar. Onunla yola devam edeceğiz.'