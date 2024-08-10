Oğuzhan Uğur 4 Sene Önceki Viral Tweetiyle Günümüzü Özetledi: "Şimdiye Kadarki En İyi Tweet"

Her geçen gün farklı bir olaya şahit olduğumuz bugünlerde, akıl sağlığımızı psikolojimizi korumak bir hayli zor. Bir yanda savaş, bir yanda masum köpekler derken sosyal medyada kötü bir haber almadığımız gün yok. Tabii alabilirsek!

Oğuzhan Uğur da 4 sene önce, 2020'de attığı bir tweetle günümüzde yaşananları özetledi.