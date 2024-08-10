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Oğuzhan Uğur 4 Sene Önceki Viral Tweetiyle Günümüzü Özetledi: "Şimdiye Kadarki En İyi Tweet"

Oğuzhan Uğur 4 Sene Önceki Viral Tweetiyle Günümüzü Özetledi: "Şimdiye Kadarki En İyi Tweet"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.08.2024 - 13:52

Her geçen gün farklı bir olaya şahit olduğumuz bugünlerde, akıl sağlığımızı psikolojimizi korumak bir hayli zor. Bir yanda savaş, bir yanda masum köpekler derken sosyal medyada kötü bir haber almadığımız gün yok. Tabii alabilirsek! 

Oğuzhan Uğur da 4 sene önce, 2020'de attığı bir tweetle günümüzde yaşananları özetledi.

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Gündemimiz son günlerde bir hayli meşgul.

Gündemimiz son günlerde bir hayli meşgul.

Sadece Türkiye gündemini değil, Dünya gündemini de yakından takip ettiğimiz bugünlerde olumlu bir haber duymak oldukça şaşırtıcı.

Bir yanda süren savaşlarda hayatını kaybeden masum insanlar, çocuklar, bir yanda canı alınan köpekler...

Bir yanda süren savaşlarda hayatını kaybeden masum insanlar, çocuklar, bir yanda canı alınan köpekler...

Son bir haftada Türkiye gündemi de oldukça yoğun. Doğal gaz zammı, Temu vergisi, Instagram ve Roblox yasakları...

Öyle ki yaşadığımız olayları özetlemek durumunda bile kaldık. Yoksa unutmamız, alışmamız an meselesi.

Yaşanan olaylara ünlü isimlerden de tepki yağarken sosyal medyanın en etkili isimlerinden olan Oğuzhan Uğur da yaşananlara sessiz kalmadı.

Yaşanan olaylara ünlü isimlerden de tepki yağarken sosyal medyanın en etkili isimlerinden olan Oğuzhan Uğur da yaşananlara sessiz kalmadı.

Oğuzhan Uğur, 2020'de attığı ve binlerce kişinin beğendiği tweetini tam 4 yıl sonra yeniden paylaştı.

Oğuzhan Uğur, 2020'de attığı ve binlerce kişinin beğendiği tweetini tam 4 yıl sonra yeniden paylaştı.
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