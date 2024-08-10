Oğuzhan Uğur 4 Sene Önceki Viral Tweetiyle Günümüzü Özetledi: "Şimdiye Kadarki En İyi Tweet"
Oğuzhan Uğur 4 Sene Önceki Viral Tweetiyle Günümüzü Özetledi: "Şimdiye Kadarki En İyi Tweet"
Her geçen gün farklı bir olaya şahit olduğumuz bugünlerde, akıl sağlığımızı psikolojimizi korumak bir hayli zor. Bir yanda savaş, bir yanda masum köpekler derken sosyal medyada kötü bir haber almadığımız gün yok. Tabii alabilirsek!
Oğuzhan Uğur da 4 sene önce, 2020'de attığı bir tweetle günümüzde yaşananları özetledi.
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Gündemimiz son günlerde bir hayli meşgul.
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Bir yanda süren savaşlarda hayatını kaybeden masum insanlar, çocuklar, bir yanda canı alınan köpekler...
Yaşanan olaylara ünlü isimlerden de tepki yağarken sosyal medyanın en etkili isimlerinden olan Oğuzhan Uğur da yaşananlara sessiz kalmadı.
Oğuzhan Uğur, 2020'de attığı ve binlerce kişinin beğendiği tweetini tam 4 yıl sonra yeniden paylaştı.
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