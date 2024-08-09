Hermés'in Sahibinin Bahçıvanına Bırakacağı 13 Milyar Dolarlık Miras Kayboldu!

Puech, ilk olarak bütün servetini gazetecilikle ilgilenen küçük bir gruba devretmek istemiş, Hermes'in diğer akrabalarını ise (diğer çocuklar, torunlar) bu kararıyla sinirlendirmişti.

Böyle bir olay, servetin ilk kez ailenin dışına çıkması anlamına geliyordu.