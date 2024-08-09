Hermés'in Sahibinin Bahçıvanına Bırakacağı 13 Milyar Dolarlık Miras Kayboldu!
Hermés'in Sahibinin Bahçıvanına Bırakacağı 13 Milyar Dolarlık Miras Kayboldu!
Dünyaca ünlü Hermès'in en büyük hissedarlarından Nicolas Puech, geçtiğimiz sene mirasını bahçıvanına bırakacağını açıklamıştı. 13 milyar doları bahçıvanına bırakmak için onu evlat edineceğini söyleyen Puech, haliyle herkesi şaşırtmıştı. Fakat çok daha ilginç bir olay yaşandı.
Puech'in mirası, kayboldu!
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1837 yılında Thierry Hermès tarafından kurulan Hermès, dünyanın en lüks moda markalarından biri.
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Şimdilerde net değeri 220 milyar dolar olan Hermès, statü sembolü olarak görülmeye başlamıştı.
Şu anda markanın başında ise kurucunun 5. kuşak torunu olan Nicolas Puech yer alıyor.
Peki Puech'in bu serveti kime miras kalacak? Bahçıvanına.
Bahçıvana miras bırakma hikayesi yeterince ilginç değilmiş gibi, bu hikayenin daha da ilginç bir yönü daha ortaya çıktı.
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2011 yılında LVMH (Louis Vuitton, Dior, Loewe, Bvlgari) Hermes'i satın almak istemişti. Hermes'in ailesi bu satın almaya karşı çıkmak için bir holding kurmuş fakat Puech, bu holdinge dahil olmamıştı.
Peki kayıp servet nereye gitti?
Fakat mahkeme, Puech'e hak vermedi!
Mahkeme, ortada herhangi bir suç olmadığını söylese de servetin nasıl kaybolduğu, nerede ve kimde olduğu hala bilinmiyor.
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