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Hermés'in Sahibinin Bahçıvanına Bırakacağı 13 Milyar Dolarlık Miras Kayboldu!

Hermés'in Sahibinin Bahçıvanına Bırakacağı 13 Milyar Dolarlık Miras Kayboldu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.08.2024 - 21:49

Dünyaca ünlü Hermès'in en büyük hissedarlarından Nicolas Puech, geçtiğimiz sene mirasını bahçıvanına bırakacağını açıklamıştı. 13 milyar doları bahçıvanına bırakmak için onu evlat edineceğini söyleyen Puech, haliyle herkesi şaşırtmıştı. Fakat çok daha ilginç bir olay yaşandı.

Puech'in mirası, kayboldu!

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1837 yılında Thierry Hermès tarafından kurulan Hermès, dünyanın en lüks moda markalarından biri.

1837 yılında Thierry Hermès tarafından kurulan Hermès, dünyanın en lüks moda markalarından biri.

İlk olarak Paris'de kurulan ve başlarda deri koşum takımları üreten Hermès, zamanla modaya yönelmeye başladı.

Şimdilerde net değeri 220 milyar dolar olan Hermès, statü sembolü olarak görülmeye başlamıştı.

Şimdilerde net değeri 220 milyar dolar olan Hermès, statü sembolü olarak görülmeye başlamıştı.

Aslına bakarsanız, hala öyle. Markanın en ikonik tasarımı Birkin çantaları satın almak için insanlar aylarca sıra beklemeyi göze alabiliyor.

Şu anda markanın başında ise kurucunun 5. kuşak torunu olan Nicolas Puech yer alıyor.

Şu anda markanın başında ise kurucunun 5. kuşak torunu olan Nicolas Puech yer alıyor.

80 yaşındaki Nicolas Puech, yaklaşık 13 milyar dolarlık servetin ve 200 milyar sterlin değerindeki modaevinin de hissedarı.

Peki Puech'in bu serveti kime miras kalacak? Bahçıvanına.

Peki Puech'in bu serveti kime miras kalacak? Bahçıvanına.

Hiç evlenmeyen ve çocuğu olmayan Puech, 'Mütevazi bir Faslı aile' olarak adlandırdığı bahçıvanına mirasını bırakacağını açıklamış ve gerekirse kendisini evlat edineceğini duyurmuştu.

Bahçıvana miras bırakma hikayesi yeterince ilginç değilmiş gibi, bu hikayenin daha da ilginç bir yönü daha ortaya çıktı.

Bahçıvana miras bırakma hikayesi yeterince ilginç değilmiş gibi, bu hikayenin daha da ilginç bir yönü daha ortaya çıktı.

Puech, ilk olarak bütün servetini gazetecilikle ilgilenen küçük bir gruba devretmek istemiş, Hermes'in diğer akrabalarını ise (diğer çocuklar, torunlar) bu kararıyla sinirlendirmişti.

Böyle bir olay, servetin ilk kez ailenin dışına çıkması anlamına geliyordu.

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2011 yılında LVMH (Louis Vuitton, Dior, Loewe, Bvlgari) Hermes'i satın almak istemişti. Hermes'in ailesi bu satın almaya karşı çıkmak için bir holding kurmuş fakat Puech, bu holdinge dahil olmamıştı.

2011 yılında LVMH (Louis Vuitton, Dior, Loewe, Bvlgari) Hermes'i satın almak istemişti. Hermes'in ailesi bu satın almaya karşı çıkmak için bir holding kurmuş fakat Puech, bu holdinge dahil olmamıştı.

Puech, hala serveti başka birisine bırakmayı planlıyordu...51 yaşındaki bahçıvanını evlat edinmeye karar veren Puech'in serveti ise bir anda kayboldu.

Peki kayıp servet nereye gitti?

Peki kayıp servet nereye gitti?

Puech, hiçbir fikri olmadığını belirterek servetinin kaybolmasından kendi servet yöneticisi Eric Freymond'u sorumlu tutuyor. 'Muazzam bir dolandırıcılık' yapmakla suçladığı Freymond, 1998 yılından beri kendisi için çalışıyordu.

Fakat mahkeme, Puech'e hak vermedi!

Fakat mahkeme, Puech'e hak vermedi!

2023 yılında açılan dava, geçtiğimiz hafta karar bağlandı. Mahkeme, Puech'in kendi isteğiyle servetinin yönetimini Eric Freymond'a verdiğini ve servet yöneticisinin de hiçbir suç işlemediğine karar verdi.

Mahkeme, ortada herhangi bir suç olmadığını söylese de servetin nasıl kaybolduğu, nerede ve kimde olduğu hala bilinmiyor.

Mahkeme, ortada herhangi bir suç olmadığını söylese de servetin nasıl kaybolduğu, nerede ve kimde olduğu hala bilinmiyor.

Puech'in sahibi olduğu 6 milyon adet hisseye ne olduğu, bahçıvanın neler hissettiği bilinmiyor...

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