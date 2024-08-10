Denize Götürdüğü Karısına Sahilde Patates Kızarttıran Erkek Sinirlerimizi Zıplattı
Denize Götürdüğü Karısına Sahilde Patates Kızarttıran Erkek Sinirlerimizi Zıplattı
Gün geçmiyor ki sosyal medyada sinirlerimizi zıplatan bir olaya denk gelmeyelim. Bu kez de bir kadın, yaptığı paylaşımla sahilde patates kızarttığı anları gösterdi. Kocası ise kendisine 'hadi gel denize götüreyim seni, biraz kafan dağılır' demişti!
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Sosyal medyada sinirlerinizi zıplatan bir paylaşıma denk gelmeniz an meselesi. Örneğin sahile gittiklerinde denizin tadını çıkartan kocasına hizmet etmek zorunda kalan bir kadın görebilirsiniz.
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Bu anlara ve tabii ülkemizde yaşanan pek çok örneğine ise sosyal medyadan yorum yağdı.
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Amin!
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