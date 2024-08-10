Denize Götürdüğü Karısına Sahilde Patates Kızarttıran Erkek Sinirlerimizi Zıplattı

Gün geçmiyor ki sosyal medyada sinirlerimizi zıplatan bir olaya denk gelmeyelim. Bu kez de bir kadın, yaptığı paylaşımla sahilde patates kızarttığı anları gösterdi. Kocası ise kendisine 'hadi gel denize götüreyim seni, biraz kafan dağılır' demişti!