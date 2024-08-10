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Denize Götürdüğü Karısına Sahilde Patates Kızarttıran Erkek Sinirlerimizi Zıplattı

Denize Götürdüğü Karısına Sahilde Patates Kızarttıran Erkek Sinirlerimizi Zıplattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.08.2024 - 12:07

Gün geçmiyor ki sosyal medyada sinirlerimizi zıplatan bir olaya denk gelmeyelim. Bu kez de bir kadın, yaptığı paylaşımla sahilde patates kızarttığı anları gösterdi. Kocası ise kendisine 'hadi gel denize götüreyim seni, biraz kafan dağılır' demişti!

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Sosyal medyada sinirlerinizi zıplatan bir paylaşıma denk gelmeniz an meselesi. Örneğin sahile gittiklerinde denizin tadını çıkartan kocasına hizmet etmek zorunda kalan bir kadın görebilirsiniz.

Sosyal medyada sinirlerinizi zıplatan bir paylaşıma denk gelmeniz an meselesi. Örneğin sahile gittiklerinde denizin tadını çıkartan kocasına hizmet etmek zorunda kalan bir kadın görebilirsiniz.

Bir kadın kullanıcı, kendi Instagram hesabından 'Kafası dağılan tek kişi kocam oldu arkadaşlar 😂 yaşayan bi el sallasın' açıklamasını düşerek sahilde yemek hazırladığı anları paylaştı.

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Bu anlara ve tabii ülkemizde yaşanan pek çok örneğine ise sosyal medyadan yorum yağdı.

Bu anlara ve tabii ülkemizde yaşanan pek çok örneğine ise sosyal medyadan yorum yağdı.
twitter.com

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Amin!

Amin!
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