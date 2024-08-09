Stresli Hayatını Geride Bıraktı, 38 Yaşında Huzurevinde Kalmaya Başladı!
Stresli Hayatını Geride Bıraktı, 38 Yaşında Huzurevinde Kalmaya Başladı!
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Tam 11 yıl boyunca dizi ve film sektöründe çalışan, geçimini senaristlik yaparak sağlayan Yang, 2024 yılının başında ciddi bir rahatsızlık geçirdi.
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Yaşadığı stres nedeniyle bir süre hastanede kalan genç kadın, doktorlarının tavsiyesi üzerine stressiz bir yaşama geçiş yaptı.
Stressiz yaşam için çareyi huzurevinde yaşamakta bulan Yang, şaşırtıcı bulunan bu kararı için şunları söyledi:
"Kendime sakin bir yer arıyordum. Ama aynı zamanda sağlıklı beslenmem de gerekiyordu. Akşamları erken yatmam, sabahları erken uyanmam gerekiyordu. İşte huzurevi tam da bu isteklerimi karşılayan bir yer."
Huzurevinde kendinden yaşça büyük kişilerle kalmasından ötürü canının sıkılmadığını ve kendini yalnız hissetmediğini söyleyen Yang, "Buradan yakın bir zamanda ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.
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