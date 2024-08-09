Stresli Hayatını Geride Bıraktı, 38 Yaşında Huzurevinde Kalmaya Başladı!

Huzurevinde yaşıyor ama henüz yaşı 38! Çin'de yaşayan Yang soyadlı kadın, stresli hayatını geride bırakıp kendine yeni bir sayfa açtı. Başka bir ülkeye ya da şehire taşınmak ya da bir otelde yaşamaya başlamak yerine kendine kalacak yer olarak huzurevini seçti!

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