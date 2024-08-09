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Stresli Hayatını Geride Bıraktı, 38 Yaşında Huzurevinde Kalmaya Başladı!

Stresli Hayatını Geride Bıraktı, 38 Yaşında Huzurevinde Kalmaya Başladı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 23:48

Huzurevinde yaşıyor ama henüz yaşı 38! Çin'de yaşayan Yang soyadlı kadın, stresli hayatını geride bırakıp kendine yeni bir sayfa açtı. Başka bir ülkeye ya da şehire taşınmak ya da bir otelde yaşamaya başlamak yerine kendine kalacak yer olarak huzurevini seçti!

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Tam 11 yıl boyunca dizi ve film sektöründe çalışan, geçimini senaristlik yaparak sağlayan Yang, 2024 yılının başında ciddi bir rahatsızlık geçirdi.

Tam 11 yıl boyunca dizi ve film sektöründe çalışan, geçimini senaristlik yaparak sağlayan Yang, 2024 yılının başında ciddi bir rahatsızlık geçirdi.

Yaşadığı stres nedeniyle bir süre hastanede kalan genç kadın, doktorlarının tavsiyesi üzerine stressiz bir yaşama geçiş yaptı.

Yaşadığı stres nedeniyle bir süre hastanede kalan genç kadın, doktorlarının tavsiyesi üzerine stressiz bir yaşama geçiş yaptı.

Stressiz yaşam için çareyi huzurevinde yaşamakta bulan Yang, şaşırtıcı bulunan bu kararı için şunları söyledi:

Stressiz yaşam için çareyi huzurevinde yaşamakta bulan Yang, şaşırtıcı bulunan bu kararı için şunları söyledi:

"Kendime sakin bir yer arıyordum. Ama aynı zamanda sağlıklı beslenmem de gerekiyordu. Akşamları erken yatmam, sabahları erken uyanmam gerekiyordu. İşte huzurevi tam da bu isteklerimi karşılayan bir yer."

"Kendime sakin bir yer arıyordum. Ama aynı zamanda sağlıklı beslenmem de gerekiyordu. Akşamları erken yatmam, sabahları erken uyanmam gerekiyordu. İşte huzurevi tam da bu isteklerimi karşılayan bir yer."

Huzurevinde kendinden yaşça büyük kişilerle kalmasından ötürü canının sıkılmadığını ve kendini yalnız hissetmediğini söyleyen Yang, "Buradan yakın bir zamanda ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.

Huzurevinde kendinden yaşça büyük kişilerle kalmasından ötürü canının sıkılmadığını ve kendini yalnız hissetmediğini söyleyen Yang, "Buradan yakın bir zamanda ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.

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