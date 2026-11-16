Öğrendikten Sonra Bilgi Dağarcığınızın Sınırlarını Zorlayacağınız Birbirinden İlginç Kültürel Bilgiler
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Bazı bilgiler var ki duyunca insana 'Hadi canım!' dedirtiyor! 🤯 Bu hafta da öyle 16 bilgiyi bir araya getirdik ve hepsini tek tek kaynağından kontrol ettik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. 90'larda İngiltere'de UFO biçiminde bir McDonald's vardı!
2. Oxford Üniversitesi, Aztek İmparatorluğu'ndan daha eski!
3. Stormtrooper kostümüyle Avustralya'yı yürüyerek dolaştı
4. Kişi başına düşen bomba miktarında tarihin en çok bombalanan ülkesi Laos
5. 4 Eylül 1998'den önce doğduysanız Google'dan büyüksünüz!
6. LEGO, 1932'den beri aynı ailenin şirketi
7. K2'den kayakla inen ilk kişi Polonyalı Andrzej Bargiel
8. Dünyanın en uzun yürüyüş yolu Teksas'ta: 16,6 kilometre!
9. Avokadonun adı 'testis' anlamına gelen bir kelimeden geliyor
10. Ölümcül ailesel uykusuzluk, uykuyu giderek tamamen elinizden alan bir hastalık
11. Güney Afrika, apartheid yüzünden Tokyo 1964 Olimpiyatları'na alınmadı
12. Kuyruğu örümceğe benzeyen bir yılan var!
13. Dingolar Avustralya'ya en az 3.500 yıl önce geldi
14. Dünyadaki pirincin yaklaşık yüzde 90'ı Asya'da üretiliyor
15. Alaska 1867'ye kadar Rusya'ya aitti
16. Kleopatra, Ay'a ayak basılan güne Keops Piramidi'nin yapımından daha yakın yaşadı
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