article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Öğrendikten Sonra Bilgi Dağarcığınızın Sınırlarını Zorlayacağınız Birbirinden İlginç Kültürel Bilgiler

Öğrendikten Sonra Bilgi Dağarcığınızın Sınırlarını Zorlayacağınız Birbirinden İlginç Kültürel Bilgiler

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.11.2026 - 21:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazı bilgiler var ki duyunca insana 'Hadi canım!' dedirtiyor! 🤯 Bu hafta da öyle 16 bilgiyi bir araya getirdik ve hepsini tek tek kaynağından kontrol ettik. Buyurun, beraber bakalım! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. 90'larda İngiltere'de UFO biçiminde bir McDonald's vardı!

1. 90'larda İngiltere'de UFO biçiminde bir McDonald's vardı!

Alconbury'deki bu yapı 1990'da uzay temalı bir restoran olarak açıldı. McDonald's binayı 1993'te devraldı, dokunmatik sipariş ekranlarını da bir süre kullanmaya devam etti. Restoran 2000'de kapandı.

2. Oxford Üniversitesi, Aztek İmparatorluğu'ndan daha eski!

2. Oxford Üniversitesi, Aztek İmparatorluğu'ndan daha eski!

Üniversitenin kesin bir kuruluş tarihi yok ama Oxford'da 1096'da eğitim verildiği biliniyor. Azteklerin başkenti Tenochtitlan ise 1325'te kuruldu.

3. Stormtrooper kostümüyle Avustralya'yı yürüyerek dolaştı

3. Stormtrooper kostümüyle Avustralya'yı yürüyerek dolaştı

Scott Loxley yaklaşık 15 bin kilometrelik yürüyüşünde Monash Çocuk Hastanesi için 100 bin Avustralya dolarına yakın bağış topladı.

4. Kişi başına düşen bomba miktarında tarihin en çok bombalanan ülkesi Laos

4. Kişi başına düşen bomba miktarında tarihin en çok bombalanan ülkesi Laos

1964-1973 arasında ülkeye yaklaşık 2 milyon ton mühimmat atıldı. Patlamamış bombalar bugün hâlâ temizleniyor.

5. 4 Eylül 1998'den önce doğduysanız Google'dan büyüksünüz!

5. 4 Eylül 1998'den önce doğduysanız Google'dan büyüksünüz!

Larry Page ile Sergey Brin şirketi o gün Kaliforniya'da resmen kurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. LEGO, 1932'den beri aynı ailenin şirketi

6. LEGO, 1932'den beri aynı ailenin şirketi

Ole Kirk Kristiansen'in Billund'daki marangoz atölyesinde başlayan şirket bugün dördüncü kuşağın elinde. Aile holdingi KIRKBI'nin başında 2023'ten beri kurucunun torununun oğlu Thomas Kirk Kristiansen var.

7. K2'den kayakla inen ilk kişi Polonyalı Andrzej Bargiel

7. K2'den kayakla inen ilk kişi Polonyalı Andrzej Bargiel

22 Temmuz 2018'de dünyanın en yüksek ikinci dağına oksijen tüpü kullanmadan tırmandı, zirveden de kayakla indi.

8. Dünyanın en uzun yürüyüş yolu Teksas'ta: 16,6 kilometre!

8. Dünyanın en uzun yürüyüş yolu Teksas'ta: 16,6 kilometre!

Galveston'daki deniz duvarı boyunca uzanan yol 10,3 mil uzunluğunda. Guinness Dünya Rekorları onu dünyanın en uzun yürüyüş yolu olarak tescil etti.

9. Avokadonun adı 'testis' anlamına gelen bir kelimeden geliyor

9. Avokadonun adı 'testis' anlamına gelen bir kelimeden geliyor

Aztekler bu meyveye, şeklinden dolayı Nahuatl dilinde testis anlamına gelen 'ahuacatl' adını vermişti. Kaliforniyalı yetiştiriciler 1915'te satışları artırmak için 'avocado' adını yaygınlaştırdı.

10. Ölümcül ailesel uykusuzluk, uykuyu giderek tamamen elinizden alan bir hastalık

10. Ölümcül ailesel uykusuzluk, uykuyu giderek tamamen elinizden alan bir hastalık

Beyindeki uyku-uyanıklık merkezi talamusu etkileyen bu kalıtsal hastalığın tedavisi yok. Belirtiler başladıktan sonra hastalar çoğunlukla 6 ile 36 ay içinde hayatını kaybediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Güney Afrika, apartheid yüzünden Tokyo 1964 Olimpiyatları'na alınmadı

11. Güney Afrika, apartheid yüzünden Tokyo 1964 Olimpiyatları'na alınmadı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, ülke karma bir takım göndermeyince Ağustos 1964'te daveti geri çekti. Güney Afrika olimpiyatlara ancak 1992 Barselona'da dönebildi.

12. Kuyruğu örümceğe benzeyen bir yılan var!

12. Kuyruğu örümceğe benzeyen bir yılan var!

İran'ın batısında yaşayan örümcek kuyruklu boynuzlu engerek, kuyruğunun ucunu kıpırdatarak kuşları yanına çekiyor.

13. Dingolar Avustralya'ya en az 3.500 yıl önce geldi

13. Dingolar Avustralya'ya en az 3.500 yıl önce geldi

Bilinen en eski dingo fosili yaklaşık 3.500 yaşında. Yeni genetik çalışmalar, dingoların bugünkü evcil köpek ırklarından çok erken ayrılmış bir soydan geldiğini gösteriyor.

14. Dünyadaki pirincin yaklaşık yüzde 90'ı Asya'da üretiliyor

14. Dünyadaki pirincin yaklaşık yüzde 90'ı Asya'da üretiliyor

FAO'ya göre tüketimin de yaklaşık yüzde 90'ı yine bu bölgede. En büyük üreticiler Çin ve Hindistan.

15. Alaska 1867'ye kadar Rusya'ya aitti

15. Alaska 1867'ye kadar Rusya'ya aitti

ABD bölgeyi 7,2 milyon dolara satın aldı. Bu, dönüm başına yaklaşık iki sente denk geliyordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16. Kleopatra, Ay'a ayak basılan güne Keops Piramidi'nin yapımından daha yakın yaşadı

16. Kleopatra, Ay'a ayak basılan güne Keops Piramidi'nin yapımından daha yakın yaşadı

Keops Piramidi MÖ 2560 civarında tamamlandı. MÖ 69'da doğan Kleopatra ile piramit arasında yaklaşık 2.500 yıl, Kleopatra ile 1969'daki Ay yolculuğu arasında ise yaklaşık 2.000 yıl var. Hadi yorumlarda buluşalım!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mira Hanım
Mira Hanım
Editör
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın