Oğlunun Tasarımlarına Modellik Yapan Annenin Fotoğrafları Hepimizi Büyüledi: “Gucci İşine Bak!”

@gorunmezkaza adlı TikTok hesabından içerikler üreten kullanıcı, yaratıcılığıyla kendine hayran bıraktı. Annesinden modeli olmasını rica eden içerik üreticisi harika sonuçlar elde etti. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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O tasarladı, annesi giydi. Ortaya çıkan fotoğraflar ise birçok ünlü markanın çekimlerini anımsattı.
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Dünyalar güzeli teyzemiz her tasarımı kendine yakıştırmış, hakkıyla taşımıştı.
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