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Oğlunun Tasarımlarına Modellik Yapan Annenin Fotoğrafları Hepimizi Büyüledi: “Gucci İşine Bak!”

Oğlunun Tasarımlarına Modellik Yapan Annenin Fotoğrafları Hepimizi Büyüledi: “Gucci İşine Bak!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 20:27

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@gorunmezkaza adlı TikTok hesabından içerikler üreten kullanıcı, yaratıcılığıyla kendine hayran bıraktı. Annesinden modeli olmasını rica eden içerik üreticisi harika sonuçlar elde etti. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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O tasarladı, annesi giydi. Ortaya çıkan fotoğraflar ise birçok ünlü markanın çekimlerini anımsattı.

O tasarladı, annesi giydi. Ortaya çıkan fotoğraflar ise birçok ünlü markanın çekimlerini anımsattı.

Dünyalar güzeli teyzemiz her tasarımı kendine yakıştırmış, hakkıyla taşımıştı.

Dünyalar güzeli teyzemiz her tasarımı kendine yakıştırmış, hakkıyla taşımıştı.

İşte detaylar 👇

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