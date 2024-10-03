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Oğuzhan Alpdoğan’dan Kısa Sürede Dükkanı Batıran Esnaf Modeline Güldüren Yorum

Oğuzhan Alpdoğan’dan Kısa Sürede Dükkanı Batıran Esnaf Modeline Güldüren Yorum

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 18:36

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Sosyal medyaya başladığı günden bu yana sevilen içerikleriyle Oğuzhan Alpdoğan günden güne popülerleşiyor. Geçtiğimiz gün yeni paylaşımıyla yine viral olmayı başaran Alpdoğan neye değinmiş gelin birlikte bakalım.

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Alpdoğan’ın bu seferki videosunun konusu kendini övmesine rağmen kısa sürede dükkanı batırıp kapatan esnaftı.

Alpdoğan’ın bu seferki videosunun konusu kendini övmesine rağmen kısa sürede dükkanı batırıp kapatan esnaftı.

Hemen hemen hepimizin denk gelmiş olabileceği bu kişiyi Alpdoğan her zamanki gibi 10/10 canlandırmıştı.

Hemen hemen hepimizin denk gelmiş olabileceği bu kişiyi Alpdoğan her zamanki gibi 10/10 canlandırmıştı.

İşte detaylar 👇

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