Oda Sıcaklığında Bekleyen Makarnayı Neden Yememelisiniz?
Oda Sıcaklığında Bekleyen Makarnayı Neden Yememelisiniz?
Gıda zehirlenmesi günümüzde oldukça büyük bir problem. Farkında olmadan sürdürdüğümüz alışkanlıklar, yediğimiz yemekler aslında sağlığımızı ciddi anlamda tehlikeye atıyor olabilir. Fakat bilmemek değil, öğrenmemek ayıptır diyerek bu soruna bir çözüm sunmak istedik. DSÖ'ye göre her yıl dünya çapında 600 milyon kişi, yediği yemekten dolayı zehirleniyor.
Peki oda sıcaklığında kalan bir yemeği, örneğin makarnayı tüketmek zararlı mı?
Gelin, geçmiş yıllarda yaşanan gerçek bir olay üzerinden açıklayalım.
Hayatınızda bir kez gıda zehirlenmesi yaşadıysanız ne kadar zor bir durum olduğunu bilirsiniz. Daha ciddi vakalara da yol açabilen gıda zehirlenmesi, aslında dünya için büyük bir tehdit.
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Türkiye'de de durum pek farksız değil.
Peki gıda zehirlenmesinden korunmak için evde neler yapılabilir?
Pişmiş yiyecekleri uzun süre oda sıcaklığında tutmanın verebileceği zararı, bu örnekle çok daha iyi anlayacaksınız;
Otopside, gencin gıda zehirlenmesinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Vücudunda "kızarmış pilav sendromundan" sorumlu olan "Bacillus cereus" bakterisinin varlığı tespit edildi.
Peki yemekleri nasıl ısıtmalıyız, ne kadar süre saklamalıyız?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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