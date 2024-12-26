Oda Sıcaklığında Bekleyen Makarnayı Neden Yememelisiniz?

Independent'ta 'Yemek zehirlenmesini önlemede 'iki saat' kuralı' başlıklı bir yazı kaleme alan Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün aktardığına göre, Dünya Sağlık Örgütü, her yıl dünya çapında 600 milyon kişinin zehirlendiğini, 420 bin kişinin ise doğrudan veya dolaylı olarak gıda ile ilgili hastalıklar nedeniyle öldüğünü belirtiyor.