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Yemek
Oda Sıcaklığında Bekleyen Makarnayı Neden Yememelisiniz?

Oda Sıcaklığında Bekleyen Makarnayı Neden Yememelisiniz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 13:24

Gıda zehirlenmesi günümüzde oldukça büyük bir problem. Farkında olmadan sürdürdüğümüz alışkanlıklar, yediğimiz yemekler aslında sağlığımızı ciddi anlamda tehlikeye atıyor olabilir. Fakat bilmemek değil, öğrenmemek ayıptır diyerek bu soruna bir çözüm sunmak istedik. DSÖ'ye göre her yıl dünya çapında 600 milyon kişi, yediği yemekten dolayı zehirleniyor. 

Peki oda sıcaklığında kalan bir yemeği, örneğin makarnayı tüketmek zararlı mı?

Gelin, geçmiş yıllarda yaşanan gerçek bir olay üzerinden açıklayalım.

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Hayatınızda bir kez gıda zehirlenmesi yaşadıysanız ne kadar zor bir durum olduğunu bilirsiniz. Daha ciddi vakalara da yol açabilen gıda zehirlenmesi, aslında dünya için büyük bir tehdit.

Hayatınızda bir kez gıda zehirlenmesi yaşadıysanız ne kadar zor bir durum olduğunu bilirsiniz. Daha ciddi vakalara da yol açabilen gıda zehirlenmesi, aslında dünya için büyük bir tehdit.

Independent'ta 'Yemek zehirlenmesini önlemede 'iki saat' kuralı' başlıklı bir yazı kaleme alan Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün aktardığına göre, Dünya Sağlık Örgütü, her yıl dünya çapında 600 milyon kişinin zehirlendiğini, 420 bin kişinin ise doğrudan veya dolaylı olarak gıda ile ilgili hastalıklar nedeniyle öldüğünü belirtiyor.

Türkiye'de de durum pek farksız değil.

Türkiye'de de durum pek farksız değil.

Türkiye'de 2015-2020 yılları arasında toplanan verilere göre, gıda kaynaklı hastalıklar nedeniyle hastanelere 18 milyon 314 bin 239 başvuru yapıldı. Toplamda ise bin 174 kişi gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. 

Özetlemek gerekirse, her yıl 3 milyondan fazla kişi gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybediyor.

Peki gıda zehirlenmesinden korunmak için evde neler yapılabilir?

Peki gıda zehirlenmesinden korunmak için evde neler yapılabilir?

Evde gıda güvenliğine dikkat etmek için öncelikle pişmiş yiyeceklerin güvenliğini sağlamak gerekiyor. Pişmiş yiyecekler, oda sıcaklığında yani mutfak masasında, tezgahında ne kadar uzun süre bırakılırsa bakteri oluşma riski de o derece artıyor.

Bakteri üretimini yavaşlatmanın en iyi yolu ise pişmiş yiyecekleri soğutmak.

Pişmiş yiyecekleri uzun süre oda sıcaklığında tutmanın verebileceği zararı, bu örnekle çok daha iyi anlayacaksınız;

Pişmiş yiyecekleri uzun süre oda sıcaklığında tutmanın verebileceği zararı, bu örnekle çok daha iyi anlayacaksınız;

Belçika'da yaşayan 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, zaman kazanmak adına makarna haşlamış ve oda sıcaklığında bırakmıştı.

Makarnayı tam 5 gün sonra yemeye karar verdi. Üzerine bir domates sosu döktü, afiyetle yedi. Yediği sırasında ağzına gelen garip tadın ise domates sosundan kaynaklandığını düşündü. 

Spor yapmak için dışarıya çıkan genç, yaklaşık 30 dakika içinde şiddetli bir karın ağrısı çekmeye başladı. Mide bulantısı, baş ağrısı, ishal...Tıbbi yardım almayan genç, uyuduğunda bu semptomların geçeceğini düşündü.

Fakat gençten haber alamayan ailesi, kontrol için yanına gittiklerinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Otopside, gencin gıda zehirlenmesinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Vücudunda "kızarmış pilav sendromundan" sorumlu olan "Bacillus cereus" bakterisinin varlığı tespit edildi.

Otopside, gencin gıda zehirlenmesinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Vücudunda "kızarmış pilav sendromundan" sorumlu olan "Bacillus cereus" bakterisinin varlığı tespit edildi.

Bacillus cereus zehirlenmesi, tahmin edebileceğinizden daha yaygın. 2003 yılında bir aile, makarna salatası yedikten sonra aynı bakteri nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşamış, 7 yaşındaki en küçük kız çocukları karaciğerinin iflas etmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Peki yemekleri nasıl ısıtmalıyız, ne kadar süre saklamalıyız?

Peki yemekleri nasıl ısıtmalıyız, ne kadar süre saklamalıyız?

Bu soruların cevabını Prof. Dr. Mustafa Öztürk veriyor.

Pişmiş yiyecekler 0 ila 2 saat içinde hemen yenmelidir. 2 saat sonrasında ise ya 5 derecenin altında ya da 60 derecenin üzerinde muhafaza edilmelidir.

Sıcak yiyecekleri sıcakta, soğuk yiyecekler soğukta korunmalıdır.

Sıcak yiyeceklerin güvenliği açısından 60 derecenin üstündeki sıcaklıklar tercih edilmelidir. 

Dondurulmuş yiyecekler ise 15 derecenin altında korunmalıdır.

Bakteriler 5 derece ila 32 derece sıcaklık aralığında hızlı şekilde çoğalır. Bakterilerin sayısı 20 dakika gibi kısa bir sürede, neredeyse ikiye katlanır!

Bu sebeple, pişmiş bir yiyeceği oda sıcaklığında en fazla 2 saat tutmalısınız.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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