Türkiye'nin En Çok Sipariş Ettiği Yemeğin Tavuk Dürüm Olmasına Bi' Çift Lafı Olan Kişiler

Bir yılın daha sonuna yaklaşırken birçok uygulama '2024 enlerini' yayınlamaya başladı. Türkiye'nin en çok tercih edilen online yemek sipariş sitelerinden biri olan Yemeksepeti de 2024 verilerini açıkladı. Koca bir senede en çok hangi yiyecekleri sipariş ettiğimiz, en çok hangi ürünü satın aldığımız ortaya çıktı. Listenin başında ise tavuk döner dürüm yer aldı.

Peki Türkiye, neden en çok tavuk dürüm döner tercih etti?

Gelin, tüketicilerin birbirinden farklı yorumlarına bakalım.