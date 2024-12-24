Türkiye'nin En Çok Sipariş Ettiği Yemeğin Tavuk Dürüm Olmasına Bi' Çift Lafı Olan Kişiler
Türkiye'nin En Çok Sipariş Ettiği Yemeğin Tavuk Dürüm Olmasına Bi' Çift Lafı Olan Kişiler
Bir yılın daha sonuna yaklaşırken birçok uygulama '2024 enlerini' yayınlamaya başladı. Türkiye'nin en çok tercih edilen online yemek sipariş sitelerinden biri olan Yemeksepeti de 2024 verilerini açıkladı. Koca bir senede en çok hangi yiyecekleri sipariş ettiğimiz, en çok hangi ürünü satın aldığımız ortaya çıktı. Listenin başında ise tavuk döner dürüm yer aldı.
Peki Türkiye, neden en çok tavuk dürüm döner tercih etti?
Gelin, tüketicilerin birbirinden farklı yorumlarına bakalım.
Türkiye'nin 2024 yılında en çok sipariş ettiği yemeklerin bir listesi yayınlandı.
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Peki Türkiye neden en çok tavuk döner yedi?
Bu soruya gelen birbirinden farklı cevaplar var.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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