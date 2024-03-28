O Sözler İsmailağa'daki Tartışmalar Sonrası Yeniden Gündemde: 'Mahmut Efendi, Cübbeli İçin Allah'la Görüştü'

İsmailağa Cemaati'nde son zamanlarda yaşanan tartışmalara her gün bir yenisi eklenirken, İsmailağa hocalarından Mustafa Özşimşekler'in Mahmut Ustaosmanoğlu hakkındaki ifadeleri yeniden gündem oldu. Özşimşekler'in konuşmasında 'Mahmut Efendi, Cübbeli Ahmet hakkında Allah ile görüştü' şeklinde ifadeler kullandığı görüldü.