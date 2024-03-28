O Sözler İsmailağa'daki Tartışmalar Sonrası Yeniden Gündemde: 'Mahmut Efendi, Cübbeli İçin Allah'la Görüştü'
O Sözler İsmailağa'daki Tartışmalar Sonrası Yeniden Gündemde: 'Mahmut Efendi, Cübbeli İçin Allah'la Görüştü'
İsmailağa Cemaati'nde son zamanlarda yaşanan tartışmalara her gün bir yenisi eklenirken, İsmailağa hocalarından Mustafa Özşimşekler'in Mahmut Ustaosmanoğlu hakkındaki ifadeleri yeniden gündem oldu. Özşimşekler'in konuşmasında 'Mahmut Efendi, Cübbeli Ahmet hakkında Allah ile görüştü' şeklinde ifadeler kullandığı görüldü.
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İsmailağa'da Cübbeli Ahmet Hoca (Ahmet Mahmut Ünlü) ve cemaat arasında yaşanan tartışma devam ederken geçmiş dönemde kayda alınan bir konuşma yeniden gündeme oturdu.
Kamuoyunda Ebu Haris 'Hoca' olarak bilinen bir kişi, İsmailağa hocası Mustafa Özşimşekler ve İsmailağa hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu.
Görüntülerde, Özşimşekler'in ' 'Mahmut Efendi, Cübbeli Ahmet hakkında Allah ile görüştü.' ifadelerini paylaşan Ebu Haris 'Siz kimsiniz, sizin şeyhiniz kim! Bu adamı bu kadar putlaştırmışsınız' dedi.
Sosyal medyada yeniden gündem olan görüntüler 📹
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