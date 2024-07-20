O İlde Denize Girmek Yasaklandı: 3 Saatte 9 Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi
O İlde Denize Girmek Yasaklandı: 3 Saatte 9 Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi
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Denizde 2 metreye ulaşan dalgalar oluşurken, saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasında 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
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Bu kişiler, cankurtaranlar ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Denizdeki tehlike nedeniyle Bartın Valiliği, İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada sahillerinde denize girmeyi yasakladı.İnkumu tatil beldesinde jandarma ekipleri ve cankurtaranlar düdük çalarak, denize girenleri çıkarttı.
Güzelcehisar Plajı’nda ise sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler, denizde anonslar yaparak, vatandaşların denizden çıkmalarını istedi. Rüzgarın öğleden sonra şiddetini artırması bekleniyor
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