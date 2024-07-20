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Plajda Taciz! Çevredekiler Tarafından Darbedildi: O Anlar Kaydedildi

Plajda Taciz! Çevredekiler Tarafından Darbedildi: O Anlar Kaydedildi

Bartın Amasra Alkol
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.07.2024 - 14:26

Bartın’ın Amasra ilçesindeki plajda bir kadını taciz ettiği iddia edilen 50 yaşındaki H.K. çevredekiler tarafından darbedildi. Linç edilmek istenen H.K., polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Büyük Liman mevkisindeki plajda meydana geldi.

Olay, dün öğle saatlerinde Büyük Liman mevkisindeki plajda meydana geldi.

Plajda güneşlenen bir kadın, H.K.'nin kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti. Kadının tepki gösterdiği H.K, çevredekiler tarafından darbedildi. Linç edilmek istenen H.K., gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan H.K., götürüldüğü Amasra Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kadın şikayetçi olurken, suçlamaları reddeden H.K.’nin yapılan kontrollerinde 2,2 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Plajda güneşlenen bir kadın, H.K.'nin kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti. Kadının tepki gösterdiği H.K, çevredekiler tarafından darbedildi. Linç edilmek istenen H.K., gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan H.K., götürüldüğü Amasra Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kadın şikayetçi olurken, suçlamaları reddeden H.K.’nin yapılan kontrollerinde 2,2 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, H.K’ya yönelik linç girişimi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, H.K’ya yönelik linç girişimi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İşte o anlar:

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gamzeberktas

valla helal olsun tebrik ederimmm👏👏

LAPSEKİLİ PRIAPOS

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