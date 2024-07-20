Plajda Taciz! Çevredekiler Tarafından Darbedildi: O Anlar Kaydedildi
Plajda Taciz! Çevredekiler Tarafından Darbedildi: O Anlar Kaydedildi
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Olay, dün öğle saatlerinde Büyük Liman mevkisindeki plajda meydana geldi.
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Plajda güneşlenen bir kadın, H.K.'nin kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti. Kadının tepki gösterdiği H.K, çevredekiler tarafından darbedildi. Linç edilmek istenen H.K., gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan H.K., götürüldüğü Amasra Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kadın şikayetçi olurken, suçlamaları reddeden H.K.’nin yapılan kontrollerinde 2,2 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, H.K’ya yönelik linç girişimi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İşte o anlar:
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valla helal olsun tebrik ederimmm👏👏
Gamze oradamıydın? Kadının iftira atmadığını nereden biliyorsun.
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